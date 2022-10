Ana Rosenfeld reveló el secreto de la división de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi

"Estos acuerdos no se pueden disolver, estos acuerdos se hicieron en Italia, muy bien llevados a cabo por el abogado italiano, donde cada uno se adjudicó su parte" , comenzó describiendo Rosenfeld durante la entrevista que le realizaron en el programa A la Tarde, que conduce Karina Mazzocco por América TV.

Luego añadió: "Algunas de las propiedades le quedaron a Wanda y también efectivo, mientras que otro tanto le quedó al señor Mauro Icardi. Cada uno administra su patrimonio, ellos firmaron eso el año pasado", afirmó.

Si bien hace un mes Wanda Nara a través de un comunicado en sus redes sociales confirmó su separación de Mauro Icardi luego de meses de polémica, idas y vueltas, la madre de las dos hijas de Icardi ya el año pasado había impuesto condiciones para plasmar la división de bienes por el escándalo de su esposo con la China Suárez.

Rosenfeld dio detalles de los bienes compartidos que fueron repartidos: una casa de campo en Galliate (Italia), una casa en Brienzo a orillas del Lago Di Como, una casa en Santa Bárbara (Tigre), dos departamentos en la Torre Le Chateau (Núñez), además de autos de primer nivel como un Lamborghini, un Bentley Bentayga, un Rolls Royce Ghost, una Hummer H2, un Mercedes clase G y un Cadillac Escalade.

En cuanto a la cifra millonaria que representa el conjunto de propiedades, cabe destacar que los inmuebles de Milán están valuados en más de un millón de euros cada uno.

La abogada de Wanda Nara fue consultada por la periodista Cora De Barbieri sobre si en ese reparto de bienes estaban contempladas a futuro las hijas del matrimonio. "No, No. A nombre de ellos cada uno. Hay algunas otras cuestiones que sí están incorporados los hijos pero no estoy autorizada para hablar de eso", concluyó la letrada.

Ante la consulta sobre la decisión que habría adoptado Icardi en salir a hablar y contar su versión de los hechos, Rosenfeld respondió: "Yo hablo con los dos, sé que cada uno tiene cosas para decir".