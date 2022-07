Ana de Armas sorprende como Marilyn Monroe en el trailer del biopic "Blonde"

La actriz cubana Ana de Armas es una de las actrices del momento. Su carrera ha crecido mucho en los últimos años y su gran talento le valió grandes papeles en películas como "Knives Out", "007: No Time To Die" y "The Gray Man". Pero esta vez, no sólo su talento sino que además su apariencia física jugaron un rol muy importante a la hora de elegirla como la próxima Marilyn Monroe.