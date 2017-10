Amalia Granata: "Leo sigue dolido, pero estuvo mal con el comentario que hizo sobre Rial"

A poco del primer cumpleaños de Roque, el hijo de Amalia Granata y Leo Squarzon, el marido de la panelista de "Pamela a la tarde" compartió una foto para mostrar el parecido de padre e hijo durante la infancia y terminó dedicándole un fuerte mensaje a Jorge Rial.

Desde su cuenta de Instagram, el empresario estalló contra el conductor de América ya que entiende que fue él quien puso en duda su paternidad con respecto al pequeño, quien nació fruto de una corta relación con altibajos pero que, finalmente, salió a flote y está consolidada.

"Es para el negro sorete de Rial y todos esos chupa ojete que hablaron al pedo por TV, porque en la cara no te dicen nada porque son todos cagones", fueron las fuertes palabras que escribió y que, aunque quiso borrarlas, quedaron capturadas en la web.

AMALIA 1





En diálogo con PrimiciasYa.com, Amalia habló sobre el tema y aclaró: "No estoy de acuerdo con lo que publicó Leo contra Rial, estuvo mal y yo no me manejo así, y tampoco en esos términos. Lo borró porque se dio cuenta que se había equivocado con ese exabrupto".

Y agregó: "Cuando fue nuestro tema sufrió muchísimas agresiones de todo tipo y a veces está un poco dolido porque como no pertenece al medio no entiende cómo se maneja el medio. Entendió que estuvo mal y lo sacó. Fue un comentario desafortunado y yo no me puedo hacer cargo de los comentarios que piensa otra persona. Yo me hago cargo de lo que yo digo, de lo que sale de mi boca".





Embed