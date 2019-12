Alvaro Montes, la voz española que copó Punta del Este

Alvaro Montes se coronó el 30 de noviembre en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este y pasó por Rosario en una gira promocional con vistas a difundir el primer corte “En propia piel”, que integrará el EP debut del artista de Cádiz. Montes llegó a La Capital acompañado por Norberto Ponce Cicala, un rosarino de pura cepa, quien además de ser el director del festival en la edición española es el fundador de Gapp Records. “Es un sello en el que grabaron Los Vándalos y también Los Palmeras”, recordó el productor. “En propia piel”, tema estrella de la cita esteña, tiene además los arreglos de otro crédito local, Nora Pandol, quien es la mujer de Ponce Cicala. Como para que no queden dudas que el premio obtenido por Montes tiene cierto aroma a perfume rosarino.

—¿Qué te representó coronarte en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este?

—Para mí fue una responsabilidad muy grande que me eligieran primero como representante de mi país. Cuando llegué al festival de Punta del Este y vi a mis compañeros me di cuenta que de las ocho ediciones que lleva en total, este año recobró el nivel más alto. Se presentaron más países que ningún año y de los 21 participantes, 19 eran muy buenos. En la final tuve muchos nervios y cuando me nombraron, que fui el último de los citados, ya me sentí un ganador. Sentí que ya le había hecho un gran favor a mi país y sólo me quedaba disfrutar de la final.

—¿Qué sensación tuviste al ganar dos de los tres premios que se entregaban?

—Había tres premios: a la mejor canción, que lo ganó “Abrázame a distancia”, de Sergio Occhiuzzi, de Uruguay, el país anfitrión, un pedazo de artista; el premio al mejor artista popular, que es el premio del público y para mí es el más importante porque un artista sin público no es nada, y ese me lo concedieron a mí; y el mejor videoclip también fue por la canción “En propia piel”, cuyo tema es de mi autoría junto con Raúl Ben Rodríguez.

—¿Qué tiene que tener una canción para ser popular?

—Es tan difícil, si lo supiera lo haría (risas). Yo creo que el éxito de una canción es la verdad, si tú escribes y cantas un tema contando lo que de verdad sientes, el público se siente identificado y le llega. “En propia piel” la compuse con Raúl, que es un compositor de Galicia, y él me ayudó a transformar la letra de esa historia vivida en propia piel, por eso quien escucha esta canción la siente como propia.