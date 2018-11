Alto Guiso toca en Plataforma Lavardén su primer álbum

Alto Guiso presentará su disco "Psicoguiso" hoy a partir de las 21 en la Terraza de la Cúpula de la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). El grupo rosarino que cruza rap, hip hop, rock y funk presenta la edición física de su primer disco, lanzado por la Editorial Municipal.Integrado por Sofia Pasquinelli, en guitarra eléctrica y voz; Florencia Croci, en bajo eléctrico y voz; Melina Spizzirri, en trombón, sintetizador y voz; y Anabel Tombolini (Ani Books), en beats, loops y voz, esta banda se formó en Rosario en 2016.

Stand up con Bimbo y Noelia

Srta Bimbo & Noelia Custodio compartirán escenario hoy desde las 20 en Berlín Pub (pasaje Simoeni 1128). Noelia Custodio es una comediante de stand up desde 2011. En 2014 presentó "Exabrupto" en el porteño Paseo la Plaza con Nicolás de Tracy, en 2016 estrenó "Harina" junto a Srta. Bimbo, Ezequiel Alvarez y Rodrigo Bello. Srta. Bimbo es Bimbo Godoy, actriz y conductora, hace stand up desde 2010 y fue parte de los espectáculos de stand up "Snorkel", "Rococó" y "Harina".

Farolito presenta su nuevo show

El grupo rosarino Farolitos presentará su show "Con la matriz en rebelión" esta noche a las 21.30 en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes). El grupo rosarino formado en plena crisis de 2001 editó tres discos: "En esta parte de la tierra", "Las voces del sótano" y "Fin zona urbana". Recientemente, toda la discografía de Farolitos fue publicada en plataformas virtuales como Spotify. La banda nacida en el barrio La República y que desarrolló una gran afinidad por el recupero de la identidad de los clubes de barrio, regresa a los escenarios con nuevo show.