Allanan el departamento que Lourdes de Bandana compartía con su ex: qué se encuentra allí

Lourdes denunció a su ex por violencia de género: "Me tiró por la ventana"

"Me toma del cuello y me pega piñas en todos el cuerpo, y me tiró por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedir que me abra la puerta, ahí le pude sacar mi celular, que estaba en poder de él. Una persona vio todo este episodio", describió Fernández en la denuncia. Después de dar su testimonio, la Justicia puso a su disposición un botón antipánico y otras medidas de seguridad contra su ex pareja.

Lourdes de Bandana denuncia a su ex.webp Lourdes de Bandana denuncia a su ex

En el marco de la investigación, se llevó a cabo un allanamiento en el departamento que Lourdes compartía con su ex pareja. Las imágenes fueron publicadas en exclusivas en "A la Tarde", y muestran los distintos daños que se encontraron en el lugar.

Imagen exclusiva del allanamiento (A la tarde).webp Imagen exclusiva del allanamiento (A la tarde)

En el lugar se pudo encontrar dos camas de dos plazas desagarradas y con quemaduras, puertas de muebles con los picaportes rotos, lámparas dañadas, entre otras cosas. Además de confirmar los destrozos del inmueble, también se pudo verificar que no es la primera vez que se toman medidas de este tipo contra García Gómez.

Allanaron la casa de el ex de Lourdes Fernández en busca de armas y explosivos

Por su parte, el acusado se ha defendido diciendo que hace varios meses se alejó de Lourdes por consejo de la psiquiatra de la artista. "Vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo de acusación, dejemos que avance la Justicia. Vengo a poner la cara porque tengo familia, trabajo y una acusación de este tipo no es menor", declaró García Gómez.