Alina Moine y una fuerte confesión sobre su futuro sentimental

"Este corazón tiene a alguien", sorprendió la periodista Alina Moiné durante una entrevista con la revista Gente en la que dejó sin palabras a propios y extraños.

La periodista surgida en Rosario pasa también un buen momento profesional. En los últimos días ganó una estatuilla en el primer Martín Fierro de la Moda y en el casamiento de su colega Martín Liberman se quedó con el ramo de la novia.

Ese detalle motivó que durante la nota con Gente se la consultara sobre si eso sería un indicador de que en poco tiempo habría un casamiento, más precisamente el suyo.

Allí, Alina sorprendió con la respuesta: "No sé si muy cercano pero posible sí, ¿por qué no? Este corazón tiene a alguien, está muy bien, que es lo importante", afirmó en diálogo con Gente. Trascartón, y cuando le preguntaron el nombre del candidato eludió la respuesta: "No sabe, no contesta (risas)".

Hace unas semanas, Moine y el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se vieron involucrados en una ola de rumores que los vinculaba sentimentalmente. Pero todos negaron todo.