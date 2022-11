Alina Moine confirmó su relación con Marcelo Gallardo

La conductora Alina Moine confirmó su relación con el entrenador Marcelo Gallardo durante una entrevista. "Con Marcelo tenemos una relación de amistad bellísima. La vida nos demostró que siempre estuvimos el uno para el otro cuando fue necesario y la sensación que va a ser así siempre", explicó durante una entrevista con la revista Hola, y justificó porque no hizo público su vínculo cuando los rumores de romance eran fuertes.

"Creo que en líneas generales a los periodistas no nos gustar hacer públicas ciertas relaciones con otras personas que son protagonistas porque la gente piensa que se pierde objetividad y en ese sentido no quería hacer pública mi amistad con Marcelo" , dijo la rosarina.

Moine, sin entrar en detalles, continuó con su elíptica alusión al vínculo que la une al ex entrenador de River: "Me considero muy profesional y creo que ya quedó demostrado con los hechos. Si bien se pueden haber enterado ahora, por las declaraciones de Marcelo, que tenemos una amistad hermosa, es un vínculo que data de varios años y siempre me mantuve objetiva a la hora de informar".

La animadora de Espn decidió contar detalles sorprendentes sobre la salida de Gallardo de River, luego de que el pasado jueves 13 de octubre el Muñeco le comunicara a los hinchas que no seguiría al frente del Millonario. Reveló cómo fue la charla entre Gallardo y los dirigentes, con Jorge Brito y Enzo Francescoli a la cabeza. “Eran muy pocos en el ámbito laboral los que sabían. Francescoli se había enterado un poquito antes. Con información, lo que los sabían, y esto es información, eran solamente Biscay, Buján y por supuesto Francescoli, Brito y Patanian. Una decisión que Gallardo ya había tomado días atrás y que entendió que a partir de informársela a los dirigentes lo que debía hacer era informar inmediatamente a través de una conferencia de prensa porque iba a empezar a trascender. Entendía que comunicacionalmente, con todo lo que significaba el anuncio del fin de este exitoso ciclo, no hubiese estado bueno que trascienda más allá de sus palabras”, expresó Alina Moine.