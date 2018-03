Alfredo Casero: "La idiotez, la necedad y la boludez no tienen género"

Casero dixit. "Me encanta lo femenino pero me asusta pensar que soy el enemigo".

"La idiotez, la necedad y la boludez no tienen género". Siempre ácido y sin anestesia, pero sin perder jamás el toque divertido y el calificativo delirante, Alfredo Casero opinó sobre el movimiento feminista y sus expresiones más extremistas. "Me asusta pensar que soy el enemigo", afirmó; "estamos apostando por la violencia", se lamentó, y hasta salió en apoyo de la libertad de opinar que tiene Facundo Arana aunque "pueda estar equivocado".

"No podés hablar del feminismo, no podés hablar de las mujeres... ¡No puedo creer eso! Y yo las quiero tanto a las mujeres, me gustan tanto, las adoro", sostuvo el humorista entrevistado en TN, y detalló: "Automáticamente cuando decís algo que no es lo correcto se pone en funcionamiento una tenaza que te destruye algo, siempre van a encontrar algo, con o sin pruebas, sea o no sea así".

Afirmó que "las que escriben en una pared «hay que matar al macho» están tan locas como el tipo que le hace daño a una mujer o la mujer que le hace daño a un tipo. Estamos apostando a la violencia en lugar de apostar a la no violencia".

"Me encanta lo femenino pero me asusta pensar que soy el enemigo, no quiero ser enemigo", indicó.

También opinó que "la idiotez, la necedad y la boludez no tienen género. A mí me gusta llevar cierta tranquilidad a la gente que tiene miedo: entiendo que no se puede cambiar el mundo sin extremos, pero no hay que apostar a lo malo".

Sobre el actor Facundo Arana, muy cuestionado tras opinar que "una mujer se realiza cuando se hace madre", Casero sostuvo que, más allá de su posición, tiene derecho a opinar. "Facundo Arana dijo algo que puede estar equivocado por sus creencias, pero le decían que se cuidara. ¿Cómo le vas a decir: «Cuidado con lo que pensás»?. Eso no existe".

"Detesto cuando me dicen lo que puedo decir y lo que no", concluyó.