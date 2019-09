Alfredo Casero hizo una aclaración sobre su estado de salud

Alfredo Casero salió a aclarar que era lo que verdaderamente pasaba con su estado de salud, luego de las versiones que circularon que indicaban que el actor había sido intervenido de urgencia.

Lo que primero generó preocupación con el correr de las horas se fue aclarando: la intervención fue algo programado por algunos inconvenientes que le quedaron del bypass gástrico que se hizo hace unos años.

Ante la preocupación de sus seguidores, el actor compartió un video en Twitter para explicar la situación. "Amigos queridos, no estoy internado. Por favor no devuelvan las entradas de los shows que estamos haciendo el viernes y el sábado, sería realmente una pena. Voy a hacerlos, no tengo ningún problema. Lo que hice fue darle bola a una intervención que tenía que hacer por complicaciones que tuve por las operaciones, pero es una cosa que cada tanto aparece", expresó sobre su intervención programada.

"He tenido un problema cuando volví de viaje por todos los inconvenientes que tuve por las operaciones, que fueron muchas, y cada tanto tengo que volver. Pero ya está. No estoy mal ahora", expresó luego en una charla con sus fans.

"Nada, lo único que trato es hacer mi vida y mis cosas de una manera medianamente tranquila", sostuvo el ex Cha cha cha, sin ahondar en muchos detalles sobre el procedimiento médico al que se sometió.