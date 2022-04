Alfred Hitchcock: vida y obra del gran maestro del suspenso del cine

A 42 años de su fallecimiento, el cineasta británico mantiene aún la fama y la admiración masiva de todos los que alguna vez se interesaron, poco o mucho, en su obra. Sus películas continúan inspirando producciones más actuales y su carrera es una parada obligatoria para todo aquél que quiera hacer o saber de cine.

Una infancia feliz y tranquila

Alfred Joseph Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899, siendo menor de los tres hijos del matrimonio entre William Hitchcock y Emma Jane Whelan: William Jr., Ellen Kathleen, y Alfred. Según las descripciones del propio cineasta, de niño era bueno y tranquilo.

Hitchcock contó que su padre solía llamarlo "ovejita sin mancha" y "solitario", ya que carecía de compañeros de juego. Sobre su comportamiento, el director contó una anécdota sobre la ocasión en que a los cinco años William le envió a la comisaría con una carta para el jefe de policía que, al leerla, le encerró en una celda y cinco o diez minutos después le dejó ir con la advertencia de que eso "es lo que se hace con los niños malos".

Dicho episodio ha generado un temor recurrente a la policía que no sólo duraría por el resto de su vida, sino que sería un leit motiv para sus futuras producciones cinematográficas.

Primeros trabajos y acercamiento al cine

Antes de terminar sus estudios en el colegio, Alfred confesó a sus padres que quería ser ingeniero, por lo que se inscribió a una escuela de ingeniería en la que estudió mecánica, electricidad, acústica, navegación, física y química, entre otros. A la par, descubrió que le gustaba dibujar y que de hecho era bueno en ello.

A finales de 1917 o inicios de 1918, sus habilidades para el dibujo y sus clases de arte le ganaron su traslado al departamento de publicidad de la Henley's, donde trabajó como ilustrador de anuncios publicitarios de los cables eléctricos. Desde dicho puesto, impulsó la creación de una revista propia de la empresa (The Henley Telegraph), en donde trabajó como editor, administrador y colaborador.

Hitchcock inicios.jpg

Su primera experiencia cercana al cine fue con un estudio de grabación norteamericano que puso su sede en Londres. Sin embargo, el estudio decidió retirarse del viejo continente por lo que sus empleados buscaron salvar la empresa. Uno de aquellos que se pudo aquella tarea al hombre fue Hitchcock.

En el "periodo de transición" de la empresa de los socios norteamericanos a los nuevos socios, Hitchcock trabajó en cinco obras: "Number 13", "Always Tell Your Wife", "Tell Your Children", "Flames of Passion" y "Paddy the Next Best Thing.

Debut como director cinematográfico

Alfred trabajó un período con diversos estudios que le fueron dando puestos como guionista, director de arte y asistente de director. En aquellos años trabajó a la par de Graham Cutts para los estudios Gainsborough.

Alfred consiguió dirigir su primera película en 1925, cuando el productor Michael Balcon, quien lo había contratado para trabajar con Cutts, logró financiar el primer proyecto terminado de Hitchcock como director: “The Pleasure Garden” (“El jardín de la alegría”).

Hitchcock The pleasure garden.jpg

La película fue de agrado para el resto de los productores, lo cual fue motivo para que Hitchcock fuera contratado nuevamente por Balcon para la realización de la película “The Mountain Eagle”, una película muda estrenada en 1926. “The Mountain Eagle” es la única película del realizador británico que desapareció y de la que no se conserva ni siquiera una copia tras haberse estrenado. Casi todo lo que sabe de la película se debe a François Truffaut cuando entrevistó a Hitchcock décadas después.

El estilo Hitchcock

El realizador había tomado muchas características del cine alemán y las fusionó a su propio estilo, logrando productos que sorprendían por sus ángulos extraños, su rara iluminación de estilo alemán y los contrastes de luz y sombras. Según las distribuidoras de Balcan, todo ello podría “trastornar al público” que no estaba acostumbrado.

Pero también fueron esos tintes sombríos los que llevaron a Balcon a darle una nueva producción. El productor confió en Alfred para llevar a cabo el filme “The Lodger” (1913) de Marie Adelaide Belloc Lowndes. La película está inspirada en los crímenes de Jack el Destripador, por lo que Balcon pensó que “la narrativa de Hitchcock podría equilibrar los aspectos misteriosos de la historia”. Esta obra supuso la primera vez en la que el director tuvo mejor prensa que los actores.

The Lodger by Alfred Hitchcock- Trailer

Los expertos dicen que la película contiene casi todos los elementos principales de lo que más tarde se llamará el “toque Hitchcock”, entre los cuales se pueden incluir los elementos recurrentes del “hombre equivocado” y la “rubia Hitchcock”, modelos que utilizará posteriormente.

El hombre que sabía demasiado

La película “The man who knew too much” (“El hombre que sabía demasiado”), de 1934, fue el primer gran éxito del cineasta. La película que lo colocó como una estrella internacional trata sobre una familia que repentinamente se ve involucrada en una conspiración para asesinar a un diplomático.

La película tuvo una nueva versión, muchos años más tarde, en la que Hitchcock contó con un presupuesto mucho más abultado que le permitió hacer lo que él mismo denominaría “la obra de un profesional”.

Ya habiendo conseguido un cierto renombre, el director se embarcó en la realización de “The 39 Steps” (1935), una película en la que se instaura una temática recurrente en el cineasta: un hombre acusado erróneamente de cometer un crimen y perseguido por la policía. Según algunos críticos, fue este film el más exitoso de su etapa británica y el que le consiguió contratos en Hollywood.

The 39 Steps (1935) - Modern Trailer

Alfred buscó asentarse bajo aquella reputación que se había ganado, y lo hizo por medio de la película “Sabotaje” (1936), aunque no fue un éxito como las anteriores.

La época de oro del cineasta

Luego de algunas décadas yendo de aquí para allá con diferentes estudios y propuestas, con un ritmo y un estilo también marcado por la guerra, Hitchcock entra en la década del 50 con el éxito que por el cual trabajó toda su vida. Se considera que las películas realizadas y producidas por Hitchcock a partir de 1954 son sus principales obras maestras.

En 1950, Alfred se concentra en su gran descubrimiento, la novela “Extraños en un tren”. Aquí, Hitchcock combina numerosos elementos de sus películas precedentes, principalmente la oscura idea del homicidio. El filme se estrenó en 1951, y a pesar de las quejas por el contenido explícito, el público y la crítica aprobaron la obra.

Luego de la producción de “Yo confieso” que pasó desapercibida, Alfred tendría una seguidilla de tres películas exitosas en las que además actuó Grace Kelly. “Crimen perfecto”, o como se lo conoce en Latinoamérica, “La llamada final”, trata de un extenista que quiere vengarse de su mujer por haberle sido infiel y entonces decide asesinarla y fingir que fue víctima de un robo.

Hitchcock y grace kelly.jpg

Nuevamente con Kelly como actriz principal, Alfred realiza “La ventana indiscreta”, una historia sobre un fotógrafo obsesionado por la observación de los habitantes del inmueble separado del suyo por un patio común. A fuerza de observarlos, comienza a sospechar que uno de estos vecinos ha matado a su esposa y, desde entonces, intenta compartir sus temores con sus amigos, una modelo y un policía. La película obtuvo cuatro nominaciones al Oscar.

“Atrapa a un ladrón” es la tercera colaboración entre Hitchcock y Kelly, y se trata de una comedia policíaca. Aunque se diferencia del resto de sus obras por ser más ligera, el público se vio encantado con el resultado.

To Catch a Thief 1955 Alfred Hitchcock - Grace Kelly & Cary Grant (Montecarlo)

Psicosis y Los pájaros

La década de los 60 comienza con dos películas generalmente consideradas como obras de arte del director, “Psicosis” (1960), protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh, y “Los pájaros” (1963), protagonizada por Tippi Hedren y Rod Taylor.

“Psicosis” trata la historia de Marion Crane, una secretaria que se apodera de una enorme cantidad de dinero que pertenece a su jefe para poder cumplir su objetivo de casarse con su amante. Pero durante el viaje hacia su nueva vida, cae una tormenta y se ve obligada a hospedarse en un hotel administrado por un extraño y demente joven y su madre.

Alfred Hitchcock (trailer Psicosis subtitulado español)

La violencia y la crudeza son motivos de crítica otra vez, sobre todo de los expertos, ya que a pesar de ello los espectadores aclamaron la obra y el filme fue un éxito en taquilla.

“Los pájaros” es una película de 1963, protagonizada por Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette y Jessica Tandy. La trama narra la historia de una obsesionada Melanie, quien conoce al abogado Mitch Brenner en una pajarería y decide perseguirlo hasta su hogar, en donde es atacada por una bandada de pájaros.

The Birds (1963) [Trailer]

Últimos años y fallecimiento

"Los pájaros" fue la última gran producción del cineasta en términos de éxito en la crítica. A partir de allí, la filmografía de Hitchcock sufrió un declive. Y cuando parecía que no habría más películas del director, volvió a Londres, y con su comodín del hombre perseguido filmó "Frenesí", entrenada en 1972 y descrita como una de sus películas más ingeniosas.

Su última película se filmó en 1976. Se trata de "Trama macabra", una historia de suspenso con tintes de comedia que fue el cierre de toda una obra de 53 películas. "Trama macabra" se estrenó en el Festival de Cannes de 1976.

En toda su carrera, Hitchcock ganó dos Globos de Oro, ocho Premios Golden Laurel, cinco premios a toda su trayectoria (entre ellos el BAFTA Academy Fellowship Award), además de cinco nominaciones al premio Óscar a mejor director (aunque no le concedieron ninguno). Su película "Rebecca", que estuvo nominada a once premios Óscar, fue galardonada con el premio de la Academia a mejor película en 1940. Tiene dos estrellas en el Camino de la Fama.

Hitchcock psycho.jpg

Después de una serie de inconvenientes y problemas cardíacos, a sus 80 años de edad, Alfred muere en su casa de Los Ángeles. Hitchcock estaba casado con Alma Reville, su esposa desde 1926, madre de su hija Patricia Hitchcock y gran colega del cineasta.