Alfano destrozó al empresario rosarino Martín Baclini

Graciela Alfano fue lapidaria con el empresario rosarino Martín Baclini al decir que "la cámara le encanta, yo le vi esa necesidad de salir al afuera y ser el nuevo Matías Alé”, dijo la actriz en el programa Los Angeles de la mañana, en el que trabaja como panelista.

La semana pasada Baclini y Cinthia Fernández anunciaron públicamente su separación, y la noticia causó revuelo en la farándula y disparó una andanada de críticas al empresario, entre ellas la de Alfano.

El empresario rosarino visitó hoy el piso del programa del Trece que conduce Angel De Brito, y allí Alfano, compañera de panel de la propia Cinthia Fernández, tildó a Baclini de ser el “nuevo Matías Alé de la farándula".

Alfano dijo sin dudar que "Cinthia sigue enamorada de él, pero Baclini nunca la quiso”.

"Es tremendo ver a una piba mendigando amor, pidiendo si pueden volver. Con todo respeto me da mucha pena, pero porque creo que lo mejor es decirle las cosas con verdad y crudeza, es lo mejor que pude hacer por ella”, se despachó Alfano.

Con Baclini y Cinthia en el piso, Graciela no atenuó su diagnóstico e incomodó a los participantes del Bailando. “Y la nota hoy es que ella llora porque le pide que él mantenga el noviazgo para el afuera y el tipo le dice que no tiene ganas. Si sostenés que tenés amor por esa persona, la bancás un par de galas más. Esto es lo que me hace ruido a mí”, enfatizó.

Alfano definió el presente de Cinthia: “Está en un estado de vulnerabilidad insoportable”. Y le deseó que “esté bien con un chico que la quiera, porque hoy es la amorosa de Cinthia llorando y Martín diciéndole que la ama. No se entiende nada. El Twitter estallaba de la risa. Lo que yo veo es una mujer en estado de vulnerabilidad y maltrato que es insoportable”, cerró el tema.