Alex Caniggia recibió duras críticas por su frase: "Al pobre no le alcanza ni para la llave"

El nuevo auto del influencer, marca BMW (via @alexcaniggia)

Está claro que Alex Caniggia no tiene miedo de declarar cuánto ama su dinero y contar las costosas cosas que se compra el con él. Suele hacerlo en redes sociales, donde se muestra seguido. En las últimas horas, el mediático volvió a causar revuelo por su declaración tras mostrar su más reciente adquisición.

El hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia mostró en las redes sociales que es dueño de un exclusivo vehículo importado de Alemania, de la marca BMW. En la descripción junto a la foto que posteó, Alex escribió: "Este es mi auto, que vuela como un ave. Importado alemán. Obvio que es una nave. Que el barats no me mire que la envidia es grave, si al pobre no le alcanza ni para la llave".

Automáticamente comenzaron a llegar los comentarios de mucha gente diciendo que todo lo que tiene es gracias a la carrera de su padre y cuestionaron: "¿Humildad no te pusieron?", "La envidia es grave, pero la ostentación es peor. Bajate del pony, rey", o "Vos lo tenés gracias a papi ! Porque no servís ni para barrer la vereda".

Sin embargo, el influencer no respondió a los comentarios. Sigue de viaje por Europa junto a su pareja, Melody Luz, a quien conoció durante el reality show "El Hotel de los Famosos".