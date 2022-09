Alex Caniggia criticó fuertemente a su padre: "Es indefendible".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiogKTCMXhX%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAE4jayouuN7DMo6QqycfDjAGsbZB8CaAVsvF6j0ny0w0ZAZBZCeFyxvUZC9r4AfTrM3VNWth9QQQp8S2IqoxaLX7LuKpI0qPjwfDiqnLqh7x0ueZAPZB9mMO0lA9lZBOSxoSra7IRL4WbgB8RqcnmZAEabOXIMzXuJePIhkvk6M3fOkbj7ahYxUMZD View this post on Instagram A post shared by Alexander Caniggia (@alexcaniggia)

Durante el programa, Andy le consultó a Alex cómo era su relación con su padre y éste respondió: "Con mi viejo todo mal, hace tres años que no hablo nada".

El influencer contó que está en desacuerdo con la actitud de Claudio Paul Caniggia con sus hijos luego de la separación con Mariana Nannis. Ese episodio fue muy escandaloso para la familia y los hijos tomaron partido por su madre, lo cual enojó mucho al ex futbolista que ahora no tiene interés alguno en conectar con Charlotte y Alexander.

"Mis viejos se separaron, uno toma partida de, por ejemplo, tu padre o tu vieja, yo tomé de mi vieja y bueno, se enojó y ahí arrancó todo", reveló Alex.

https://twitter.com/httpshippxs/status/1571315994357895170 Alex Caniggia diciendo que ya no le duele hablar con su papá porque ya soltó ese vínculo y todos en el piso obligandolo a sentirse mal por eso. Que tóxicos, nadie entiende que a veces cerrar vínculos es lo más sano aunque sea familia #podemoshablar — r i a (@httpshippxs) September 18, 2022

"No está en mis planes reencontrarme ni nada" declaró el joven, y ante la tentativa de sus compañeros en el programa de incentivar el reencuentro y la buena onda, el influencer dijo: "Si se da, se da. Si no se da, no se da. Desconfío, no me importa nada ya". Pero las emociones fueron escalando rápidamente y Caniggia terminó a los gritos afirmando que ya no le importa más nada. "No me duele, te lo juro. No me duele nada Andy, mirame".

El actor Luciano Castro también le dijo que en algún momento le va a tocar vivir el reencuentro y una charla con su padre pero el influencer continuó con su negativa: "Es indefendible", sentenció y el tema finalmente se cerró.