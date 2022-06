Alejandro Fantino explotó de bronca por una decisión de América TV

Marina Calabró, quien está en pareja desde hace varios años con un alto directivo del canal, dio información precisa sobre el fastidio de Fantino, quien no entiende los motivos por los que sacan a Animales Sueltos y no al programa de Florencia Peña. "Es evidente que no quieren exponer el bajo rating del ciclo que conduce la actriz", afirmó la hija del capo cómico.