Ale Maglietti contó las razones por las que dejó la abogacía

Alejandra Maglietti estuvo invitada ayer en el programa "Cortá por Lozano" donde contó cómo la trataban mientras estudiaba para ser abogada y a la vez modelaba. Además reveló por qué se alejó de la profesión.

Mientras Maglietti estudiaba abogacía, además desarrollaba su carrera en los medios. Sin embargo, las cosas para ella no fueron tan fáciles.

"En la facultad tuve bastantes problemas, cuando hice publicidad repercutió mucho, pero los problemas llegaron cuando hice Playboy. De hecho recuerdo que un profesor me hizo ir a rendir con otro porque me dijo que ya tenía un prejuicio conmigo y no me quería tomar", contó.

En este sentido admitió haberse replanteado la idea de seguir desarrollándose como abogada: "A mí me estaba yendo muy bien con el modelaje y en algún momento me replanteé seguir con la carrera, pero elegí seguir y me recibí".

Igual después decidió dejar la profesión porque las resoluciones de la Justicia son muy lentas. "Me decepcioné porque todo era lentísimo, a veces aún llamo al estudio y los casos siguen ahí sin avanzar, me gustó mucho estudiar".