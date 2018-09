Aldana le canta a la suerte en el CEC

Aldana Moriconi le puso un ropaje propio a las canciones y ahora se identifica como Aldana. Hoy, a las 20.30, presenta su cuarto disco "Suerte" en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Paseo de las Artes y el río, con entrada gratuita.

—Primer disco con el nombre Aldana, sin apellido, pero también con mayor identidad estética y sonora. ¿El cambio de nombre es un cambio de identidad artística?

—Siempre sentí muy arraigada mi personalidad a mi nombre de pila. Usarlo sin el apellido en esta nueva etapa fue una decisión que tomé porque sentí que era una comunicación con el público, mucho más sencilla, entrañable, familiar y más directa entre nosotros.

—En principio se te identificaba con el folclore, pero fuiste dejando ese género de lado. ¿Qué te llevó a tomar ese camino y qué te genera hacer canciones propias?

—En realidad desde que soy muy chica cantaba de memoria los temas de Alberto Cortez y José Luis Perales, los autores favoritos de mis viejos y cuando tuve por primera vez ahorros propios, fui a una disquería y me compré un disco de Stevie Wonder. A través del tiempo tuve grandes maestros de distintos géneros musicales, hice conciertos líricos, integré agrupaciones de tango, hasta que en 2008 gané el certamen Pre Cosquín y me vi seducida por todos esos compositores maravillosos a lo largo y ancho de Argentina. Con "Suerte" me devuelvo a mi esencia, con toda la riqueza de la experiencia y de lo aprendido. Anteriormente metía dentro de mi piel las palabras de los autores que me conmovían, ahora finalmente me comunico con mis propias palabras.

—"El miedo nunca sirve para soñar" cantás en "Suerte". ¿Cuál es el sueño más presente que tenés?

—El sueño siempre fue el mismo, desde que dije a los 5 años, con mucha pasión, que me moría por cantar: ser un músico popular y que todo el mundo conozca mis canciones. Soy afortunada de hacer algo en lo que creo, que es valioso, este camino de la música...mundo intangible y espiritual que me tiene totalmente enamorada.