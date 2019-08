Albert Baró y Delfina Chaves se fueron juntos a Bariloche

Albert Baró y Delfina Chaves se ríen de los rumores de su romance mientras aprovechan promociones y presencias varias en estos tiempos exitosos, de la mano de sus protagónicos en "Argentina, tierra de amor y venganza".

Igual alimentan fantasías ya que ambos aprovecharon que fueron liberados de las grabaciones del viernes y decidieron viajar juntos a San Carlos de Bariloche donde fueron invitados para disfrutar de la nieve.

Ante la difusión del video en el que se los ve muy cerca durante las grabaciones, fue Delfina la que habló e intentó desmentir el romance una vez más.

Embed

"Cuando pasás letra hay un ensayo que se hace previo a grabar la escena donde los cámaras tienen que medir el foco básicamente, entonces, para no darte un beso en el ensayo porque no está grabado, hacés el acercamiento", continuó. "Perdón por desilusionarlos… ¿Esperaban otra respuesta?", cerró.

Las preguntas continuaron, esta vez acerca de si el ex Merlí sigue de novio con la argentina Nerina Uturbey. "Nosotros seguimos siendo amigos", explicó Chaves y continuó:"No sé si él sigue estando de novio. Me parece que es algo que tiene que contar él. No sé cómo están las cosas con ella", finalizó la actriz dejando más dudas que certezas.

