Alanis Morissette lanza un tema nuevo tras ocho años de ausencia

Tras ocho años de ausencia, Alanis Morissette vuelve a las bateas. La cantante que se convirtió en uno de los íconos de la música de los años 90 acaba de lanzar el tema “Smiling”, un anticipo del que será su noveno álbum de estudio, “Such Pretty Forks In The Road”, que verá la luz el próximo 1º de mayo. El último trabajo de Morissette había sido “Havoc And Bright Lights”, de 2012.

El esperado disco de la canadiense llega en plena celebración del 25º aniversario del álbum que la lanzó a la fama mundial en 1995, “Jagged Little Pill”, con el que superó los 30 millones de copias vendidas y logró cuatro de sus siete premios Grammy, además de dejar auténticos himnos pop como “Ironic” o “Hand In My Pocket”.

El aclamado álbum ha dado lugar a un musical en Broadway que acaba de debutar en el Broadhurst Theatre de Nueva York, un espectáculo con letra y música de Alanis Morissette y de Glen Ballard, dirigido por la ganadora del premio Tony Diane Paulus y guión original de Diablo Cody, ganadora de un Oscar por “Juno”.

En junio próximo Morissette iniciará una gira mundial con la que celebrará el aniversario de su disco de mayor éxito, con más de 30 fechas ya anunciadas en Estados Unidos y Canadá. En este tour contará como invitados especiales en sus conciertos a la banda Garbage y a Liz Phair. Durante septiembre y octubre girará además por Europa, con shows confirmados en España, Italia, Polonia, Holanda, Alemania, Gran Bretaña y Dinamarca.

El pasado 12 de diciembre, la cantante recibió en Los Angeles el premio Billboard a las mujeres más importantes de la industria musical. “Gracias patriarcado, por derrumbarte y caerte”, dijo Morissette al finalizar su poderoso discurso, a tono con el empoderamiento femenino que se está viviendo en el mundo en los últimos años.

Morissette vendió más de 60 millones de discos a nivel internacional. En el último tiempo estuvo alejada de la música porque se dedicó exclusivamente a la crianza de sus tres hijos, nacidos en 2010, 2016 y 2019.