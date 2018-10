Alan Sabbagh, el rey de la comedia

Alan Sabbagh se convirtió en un gran actor de comedia. Y no le molesta que lo encasillen en el género. Debutó en el cine en "Luna de Avellaneda" (2004); después le siguieron participaciones en películas como "Mi primera boda" y "20.000 besos"; hasta sus primeros protagónicos en

"Masterplan" (de Diego y Pablo Levy) y "El rey del Once" (de Daniel Burman). En televisión fue el entrañable Marito en "Graduados" y también actuó en "Un año para recordar", "Botineras" y "Vecinos en guerra". Ahora vuelve a trabajar con los hermanos Levy en "All inclusive", en el papel de un arquitecto algo frustrado que trabaja en relación de dependencia. "Me gusta mucho este personaje. Como en «Masterplan», este es un tipo que oculta algo que en principio no parece tan importante, y a partir de eso se arma una bola de nieve que no puede controlar", dijo el actor a Escenario. "Yo siempre digo que los grandes directores de cine en el fondo siempre hablan de lo mismo, cambian el tono pero siempre hablan del mismo tema", agregó en referencia a los Levy.

Sabbagh describió a su personaje, Pablo, como "un tipo bastante pesimista, siempre cree que las cosas no van a salir bien. Y está incómodo con el momento que está viviendo con su pareja. Es un personaje que está incómodo en general", acotó entre risas. El actor se encuentra haciendo teatro en Buenos Aires (con la obra "Carlos en el centro") y en una semana empezará a filmar otra película, una comedia en la cual comparte cartel con Betiana Blum. "No me molesta que me rotulen como actor de comedia. Está bueno ser un actor de algo", dijo con una sonrisa. "Quiere decir que estás trabajando y que gusta lo que hacés", afirmó.