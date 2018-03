Al ritmo de las palabras recargadas

Lujuria, machismo y ostentación. El boom del reggaetón genera polémica en torno a su lírica y sus apropiaciones culturales. ¿Qué mensaje se transmite a través de las letras de las canciones que empoderan los rankings de las radios? ¿Por qué es el fenómeno con más éxito de los últimos años? Estos interrogantes y muchos más, analizaron la artista Romina Bernardo, pionera del reggaetón feminista en Argentina y el mundo, el antropólogo y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Pablo Semán, la doctora en Comunicación y directora del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones y de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Sandra Valdettaro, y Ricardo Diviani, doctor en comunicación social y docente de Epistemología en la Facultad de Ciencia Política de la UNR.

En la era del sexo, el reggaetón y el trap se instalaron como un himno de las relaciones superficiales, meramente sexuales, las letras que se repiten hasta el hartazgo y locas melodías que funcionan como fórmulas perfectas. Los datos dan cuenta de este fenómeno mundial: en Argentina, el top 50 de canciones de Spotify está compuesto 100 por ciento de reggaetones. Lo mismo sucede en las radios rosarinas en las cuales los primeros puestos son ocupados por artistas como Maluma, Ozuna, Khea, Bad Bunny, Daddy Yankee, entre otros.

El porqué del éxito. "El reggaetón se ha tornado masivo en los últimos años y se ha extendido a diferentes públicos, sin distinción de clases o niveles económicos y educativos, desde centroamérica a todo el mundo. Es un tipo de música considerada de mala calidad, en términos estéticos, muy básica desde el punto de vista del lenguaje musical y con letras carentes de sentido poético", explicó Diviani con respecto al boom del fenómeno. Sobre su éxito, el comunicador explica que "habría que pensar diferentes factores, como la expansión de la cultura latina a los Estados Unidos, la usina de la industria cultural, y también a Europa, a veces fascinada por la "latinidad"; un ritmo pegadizo que es fácil de apropiárselo para una cultura que privilegia de forma extrema el hedonismo, es decir, el placer inmediato de los sentidos; cierta estética cuasi porno que se expresa en el "perreo", propia de una época donde los mandatos están asociado al imperativo del goce; y su carácter "fast food", algo rápido, sencillo y sin mucho esfuerzo".

Semán aclara: "Creo que hay que entender que la era del sexo no empezó ayer, es un fenómeno que tiene por lo menos 30 años, desde los 90. Cuando daba clases en los 90, les decía a mis alumnos que había que estar atentos a lo que significa Ricky Martin con respecto a la ética de la sexualidad. No es un movimiento que empiezo o termina en la música, sino que viene desde lugares más amplios de la cultura y se inscribe e la música, y se amplifica".

Para Romina Bernardo, quien se define como "pionera del reggaetón lésbico" con su grupo Chocolate Remix, y reta a los "reggaetoneros machos", "el éxito se debe a la sonoridad y la cadencia, por un lado se puede escuchar porque tiene su parte melódica, pero a la vez tiene el punch que te hace bailar. Es un género que funciona. Por otro lado, también es cierto que todo lo que está relacionado con el sexo, vende. Su proyecto arrancó en 2013 con la idea de hacer una contrapropuesta al reggaetón. La cantante lanzó su primer disco en 2017 y planea sacar uno nuevo este año. "Hay mucho de parodia en esto que hago en cuanto al macho reggaetonero. Pero por otro lado, aprovecho la idea súper sexual del reggaetón para hablar de lo que no se habla: del placer de las mujeres, y en mi caso, como lesbiana, hablar de otras formas de placer, no las hegemónicas", cuenta la artista porteña.

Lujuria y ostentación. Con respecto a las letras: el denominador común es la conquista, la histeria, la infidelidad, las relaciones abiertas y la mujer como objeto. Además del contenido machista, todas hacen uso de excentricidades y ostentaciones de la riqueza, como en "Sensualidad", del puertorriqueño Bad Bunny, que profesa "en Francia compramos todo en Channel".

En "4 babys", del colombiano Maluma: "No sé con cuál quedarme... me tienen bien, de sexo me tienen bien". "...la otra medio psycho y si no la llamo se desespera...la primera se desespera...se encojona si se lo hecho afuera, la segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda". "Déjame contarte, yo no vine a amarte, sólo vine a darte hasta las seis", dice Maluma en "GPS". "Ahora me explota el celular, esa mierda del amor puede esperar. En ella no creo más. Cambié el amor por la marihuana, culo de putero, reloj en cubana...más fama, más drama, más putas me llaman", dice el argentino Khea en "Vete".Y los ejemplos son interminables.

Pero claramente este fenómeno no es nuevo, ya en los 90, "Te ves bien buena" de El General, un tema festivo y bailable, recitaba: "Parece una botella de Coca-Cola, Todos los hombres su mujer golpean, te ven en la calle y te piropean, Tu les contestas o les coqueteas....Vamos a eliminar a la más, más fea"... "A tus amigas no las corretean, Son firmonas y también son feas, Unas flacas como una manguera, Unas gordas parecen ballenas". "Los grandes naturalizamos mucha información, y hasta que no se problematicen estas cuestiones, pasamos años naturalizando cosas terroríficas, como la canción de El general, que todas hemos bailado durante años", reflexiona la cantante reggaetonera e insiste: "Hasta hace muy poco, en la tele era natural escuchar un chiste sobre las gordos y hemos naturalizado que si sos gordo, pueden burlarse de vos. No es algo que sucede con los chicos, sino que los grandes también tenemos mucho que deconstruir y repensar".

Semán coincide con que el fenómeno no es novedad: "La música occidental, y la canción específicamente, que hace 100 años está presente en Occidente, siempre estuvo vinculada al cortejo, al amor y al sexo, por eso no veo novedad. Ahora es más abierto, pero también si uno ve los orígenes del tango, se hablaba de cosas que me pondría colorado de decírtelas. Además, estaba el tango prostibulario, que es el que más hablaba de esos temas".

Para la artista feminista "no es un problema que una canción hable de sexo, de hecho, me parece muy bien, sobre todo en nuestra sociedad en la que todavía tenemos la cruz cargada en la espalda, y el sexo es tabú".

Para Diviani existe una contradicción muy clara: "Una buena parte de las letras expresa una concepción sexista, en donde la mujer aparece como un objeto, y que es llamativo que, al mismo tiempo que gana fuerza a nivel global un movimiento de mujeres que luchan contra el machismo, se convierta en masiva este tipo de música que es considerada machista. Las contradicciones o aparentes contradicciones afloran de modo radical".

"Además del sexo, que pareciera ser el denominado común de las letras, los videos están llenos de signos que remiten a universos asociados cinematográficamente al narcotráfico, al delito, a esos grupos sociales y culturales, caracterizados por el exceso, la ostentación: se muestra impúdicamente el dinero, los autos de lujos, las cadenas y relojes de oro. Pero ese es el discurso capitalista actual, el de la transparencia y exhibición", enfatiza el comunicador rosarino.

"Las letras se permiten decir aquello que en la actualidad no se considera políticamente correcto, y es, entonces, en la escena del baile y la fiesta donde se pone de manifiesto la vigencia de un gusto por prácticas que para los discursos feministas resultan reaccionarios", apunta Valdettaro. Y coincide con la visión de su colega Diviani: "Es, justamente, la descripción llana y desprejuiciada de lo políticamente incorrecto lo que hace al éxito de estos temas. Aunque sea una paradoja, me parece que a más circulación de los discursos sobre el género, más éxito adquieren este tipo de letras y temas. Parece que el consumo de esta música se convierte en vehículo de algún vector pasional reprimido".

¿Qué mensaje se transmite a través de las letras de las canciones que empoderan los rankings de las radios? ¿Este tipo de letras deberían estar restringidas para ser emitidas en un horario de protección al menor, como sucede en la televisión? Para la artista feminista "es un tema controversial: si son temas con mensajes machistas, estaría bueno que no los pasen a ninguna hora y no los escuche nadie".

Diviani opina que "no creo que restringir el horario sea productivo. Primero, porque sería un poco hipócrita ya que, de un modo u otro, ese lenguaje atraviesa diferentes esferas de la vida social. Nunca ha sido bueno, por otra parte, prohibir una expresión cultural. La cuestión de la sexualidad es algo que está muy presente en la vida cotidiana. Pareciera una época en donde hay una incitación permanente al sexo, que se ha tornado un objeto de consumo mercantil más: el auge del porno, los tips que enseñan a gozar más, la publicidad de lo íntimo, las cirugías estéticas, el culto al cuerpo joven y sexual, por solo mencionar algunos ejemplos). además, prohibir sería como pegarle palos al viento. en la era de las redes sociales, intentar restringir de ese modo un género musical es suponer que quienes escuchan música lo hacen desde los tradicionales medios masivos y eso hoy no es así claramente".

Las conclusiones son variadas y las incógnitas, muchas. "El reggaetón no es peor que nada: es machista como lo es la canción occidental en general. Solo hay que ponerse a escuchar a Los Beatles: «...si te encuentro con otro te voy a matar...», decían. Y el rock argentino de los 70, 80 y 90 también es machista", destaca Semán, autor de numerosos estudios sobre música y cultura.

Lo cierto es que para Semán, "hay esbozos de un nuevo paradigma musical, también, en el mismo rock nacional, incluso Charly Garcia dijo cosas que trascendían el machismo". "Para sintetizar: el mensaje del reggaetón es machista como casi toda la música, la apropiación del mensaje es filtrado, porque la gente no le da el lugar de imperativo moral. Creo que ésta es una época en la que estas cosas se están problematizando y empiezan a aparecer movimientos minoritarios que van a tardar décadas en hacerse presente en la música masiva", afirma el antropólogo.

Semán invita a la reflexión: "El machismo prevalece en la música masiva. Lo que habría que preguntarse es: ¿Hay una retórica musical que dé cuenta de horizontes de relación sexual y/o amorosa que trasciendan lo heteronormativo? Más o menos existe, pero no claramente. ¿Y dónde existe? Algunas veces en Ricky Martin, otras, en autores súper sofisticados como Dani Umpi, Martín Buscaglia, Jorge Drexler, Trivalistas o Madonna".