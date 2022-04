Al Kun Agüero le cortaron la tarjeta de crédito después de gastar 10 mil dólares en un videojuego

El ex delantero de la selección admitió que estaba "enviciado" con The Grand Mafia y que gastó una fortuna para se el número uno.

El ex futbolista del Manchester City y creador del equipo profesional de Esports, KRÜ , aseguró que está “enviciado” con un videojuego mobile llamado The Grand Mafia , que empezó a jugar hace poco más de dos semanas y que no puede dejar.

Se trata de un juego de estrategia que, a partir de alianzas y treguas, tiene como objetivo convertir al usuario en el capo mafia de la ciudad. Para sortear obstáculos y ahorrarse tiempo, el Kun gastó 10 mil dólares y convertirse en el número uno sin tener que lidiar con los demás competidores.

image - 2022-04-20T083433.877.png El Kun Agüero con la camiseta de KRÜ, EA Sports

“No sé cuánto llevo gastado, estoy poniendo plata a morir”, se sinceró el Kun frente a sus seguidores del canal de Twitch. Allí, también contó que las mejoras que adquirió fueron para “vengarse” de una alianza que lo atacó y posteriormente saldar cuentas.

“La lider de la otra alianza me mandó un mensaje para preguntarme cómo estaba haciendo para crecer tan rápido”, comentó entre risas Agüero que para ese entonces ya había gastado más de 10 mil dólares en el juego.

Finalmente, el ex Barcelona explicó: “Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día. Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó, se me bloqueó. Al otro día vuelvo a comprar y se desbloqueó”.