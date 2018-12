Marley y los jurados de "La voz argentina" hablaron tras los cuestionamientos que se generaron en las redes sociales entre los seguidores del programa por la falta de mujeres finalistas en el reality.

En la última gala, cuando Amorina Delay fue elegida por el público para continuar en el show, dentro del equipo de Axel, Marley y todos los integrantes del ciclo se refirieron a esta polémica de género instalada.





marley 1.jpg



"La gente ha elegido a una mujer en primer lugar", lanzó el conductor. "Estamos hablando de una época que, no sé qué pasa, pero no sabemos por qué la gente no vota tanto por las mujeres", agregó.

Soledad, por su parte, reflexionó sobre su experiencia: "Nosotros tenemos cuatro realities y nos cuesta más a las mujeres y el mérito de Amorina es mayor".

Mientras que Axel comentó: "Nosotros salvamos a cuatro mujeres y la gente salvó a todos hombres. En un momento del mundo donde la mujer está tomando tanto protagonismo. Me parece que la mujer en este tipo de concursos cuando va a votar por alguien tiene que replantearse con quién se siente representada o identificada"

"Acá no se elige por género o por discapacidad, se elige por talento", finalizó Marley.