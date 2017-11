Ailén Bechara reveló cómo hizo para quedar embarazada

Ailén Bechara, la ex azafata de Guido Kaczka habló por primera vez de su embarazo, a pocos días de haber confirmado la dulce noticia.

"Lo único que quiero es que tenga salud y que sea sano, sea lo que sea, nene o nena va a ser bien recibido y con mucho amor", arrancó a decir la rubia, en diálogo con La Once Diez/Radio.

Y siguió relatando: "Obviamente que cuando el Evatest te da positivo decís ay, soy chica, pero siempre quise ser mamá joven, es como que Dios me lo mandó en el momento justo. Lo siento así, como que todo pasa por algo y bueno, es para una linda etapa de mi vida".

Más tarde, Ailén reconoció que "La verdad es que no nos cuidábamos y sabíamos que podía pasar en cualquier momento".

Luego habló de sus sensaciones: "Náuseas tuve sólo dos veces, pero sí siento mucho dolor de cabeza cuando me levanto, aunque todo el mundo me dijo que es normal", contó.

Y añadió, sobre la comida: "Estoy antojada de comer salado a la tardecita, pero me levanto con unas ganas de devorarme la heladera. Mi mamá me compró recién dos kilos de durazno y ya me comí dos desesperada, no sé por qué me dio por la fruta", relató entre risas Ailén.





