Ailén Bechara vivió un mal momento anoche en el “Bailando por un sueño”. Después de un impasse, volvió a la pista para bailar con su nuevo partenaire, el bailarín venezolano Jitsu Díaz, el hit de Rihann y Calvin Harris, “This is What You Came”.

Las críticas del jurado no se hicieron esperar. Tanto Angel De Brito, que señaló que les faltaba ensayo, y Pampita, que aseguró que a la coreografía le faltaba trabajo, expresaron su desagrado con la performance de la joven.

A ellos se sumaron las voces de Florencia Peña, que pese a que no quedó conforme con el baile destacó que le pusieron ganas, y Marcelo Polino, que dijo que el bailarín venezolano había sido una decepción, que no tenía energía y no podía ni levantar su compañera.

En el BAR, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo coincidieron con el jurado, pero Aníbal Pachano fue despiadado. "Estuvieron fuera de música. Ailén, ya que sos una figura del medio, o un intento de figura del medio, deberías tomar clases. Punto para abajo", disparó.

"Hago lo que puedo, yo tomo clases, no sé qué más hacer”, se excusó Bechara, y agregó: “Vengo y ensayo, me aprendí una coreografía con Cae y tras su renuncia en cuatro días me tuve que aprender otra". Estaba visiblemente consternada.

Fue en ese momento cuando rompió en llanto y con la voz entrecortada dijo: "Gracias a Dios la producción me sigue llamando para estar acá y, ¿qué querés que haga?, ¿qué diga que no? . '¿Intento de figura?', yo no me la doy de figura de nada". Y abandonó el estudio.