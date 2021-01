—El nombre del grupo nace, para los que no lo saben, tres de nosotros venimos de Los Huayra, de hecho dos de nosotros venimos antes de un grupo que se llamó Huayra Sale, y huayra significa viento. De pronto el viento y el aire siempre estuvo muy presente en nuestra carrera y fue un concepto con el cual siempre nos hemos sentido muy identificados.

—AHYRE cruza el folclore y los ritmos latinoamericanos con la balada romántica. ¿Es esa fusión la que identifica al grupo?

—AHYRE es una banda de folclore, somos salteños, y hemos tenido un estrecho vínculo con el foclore de hace mucho tiempo y eso sigue estando muy presente, pero con la intención de llevar el folclore a hacerlo si se quiere más universal. Con esto no me refiero a universal de llevarlo a todo el mundo, pero sí sería muy lindo que gente que no escucha folclore de pronto les sea una música muy asimilable, ¿no?

—Lograron más de 11 millones de visitas en YouTube en poco más de un año de vida del grupo. ¿A qué atribuyen ese impacto tan rápido en gran parte del público?

—Estamos muy felices por todo lo que estamos viendo en cuanto a reproducciones y seguimiento, y creo que tiene que ver con el compromiso con los contenidos. Cada vez que abordamos los proyectos lo hacemos con entrega y seriedad . Y entiendo que eso termina siendo muy valorado.

—En el primer disco incluyeron “El témpano”, de Adrián Abonizio y popularizado por Baglietto. ¿La Trova Rosarina integra su lista de influencias musicales?

—¡Absolutamente! La Trova Rosarina ha sido y es influencia, inspiración, y tiene que ver con nuestros lugares de aprendizaje. Además de hacer nuestra humilde versión de “El témpano”, anteriormente en otros proyectos habíamos elegido canciones de Fandermole o de Fito, son grandes exponentes de la música toda. Siguen siendo referentes para nosotros.

—¿El tema “Cómplices”, con Abel Pintos, integrará la próxima placa de estudio del grupo?

—”Cómplices” es el primer sencillo de un segundo disco que de a poquito va a empezar a tomar forma e inaugura una nueva página musical. No podría decir si este año vamos a estar presentando nuevo disco pero sí vamos a presentar algunas de estas canciones que vendrán. “Cómplices” viene a ser una especie de referencia de por dónde vamos a ir en la música.