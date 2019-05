Ahora se coló una botella de agua mineral en "Game of Thrones"

La botella apenas se ve detrás de la bota de Sam en una de las escenas culminantes del final de GOT.

Aunque usted no lo crea, volvió a pasar. Como en el cuarto capítulo de la temporada final de "Game of Thrones", en la que se coló un vaso de café, en una de las escenas culminantes del desenlace de la serie apareció una botella de agua. El error fue descubierto ni bien concluyó la emisión del programa y desató una catarata de memes en las redes sociales.

Es bien sabido que las jornadas de rodaje son largas y extenuantes y que los actores deben ingeniárselas para no deshidratarse cuando tienen que lucir vestuarios pesados en temperaturas cálidas, como en GOT, pero eso no convalida que haya distracciones que conspiren contra la credibilidad de la historia.

Pasó en la escena en la que los principales personajes de la historia se reúnen después de la batalla contra la legión de muertos liderados por el Rey de la Noche. Ahí, frente a Daenerys, apareció un vaso café de Starbucks, una equivocación imperdonable en una narración de época. Tras el alerta lanzado por los fans, que inundaron las redes sociales con memes con el error, HBO decidió hacer desaparecer en forma digital el vaso y pidió disculpas públicamente.

Parecía que el error no se iba a repetir, sobre todo, porque el retoque digital le costó una fortuna a la cadena de televisión. Pero pasó. En el episodio final de la serie, apareció al lado de la silla en la que se sienta Samwell Tarly, el mejor amigo de Jon Snow en la fantasía épica. Apenas se ve junto a la bota de Sam, pero está ahí, una fiesta para los fans de la serie a los que no les gustó el final y tuvieron otro motivo para criticarlo.