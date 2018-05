Moria Cas谩n vuelve a Am茅rica TVcon "Incorrectas", un programa diario donde se hablar谩 de los temas m谩s relevantes del d铆a. El debut ser谩 el pr贸ximo lunes 14 de mayo a las 17:15.

Acompa帽ar谩n a la diva, un staff de grandes figuras del espect谩culo: Nora Carpena, Carolina Papaleo, Julieta Prandi, Agustina K盲mpfer, Mica Viciconte, Carolina Losada y Julia Kemble dando lugar al debate.

En la jornada de ayer, se hizo la presentaci贸n del ciclo y PrimiciasYa.com estuvo presente. En di谩logo con este portal, Agustina K盲mpfer cont贸 c贸mo se prepara para su vuelta a la pantalla del canal del cubito junto a Moria: "Ella es un tanque de vanguardia, y sus panelistas vamos a tener que estar a la altura de una mujer que est谩 muy arriba. Me encanta acompa帽arla en su regreso a la tele. Am茅rica TV fue el primer canal de aire en el que trabaj茅, 隆as铆 que es cierto que siempre se vuelve al primer amor! El canal es un espacio en el que siempre encontr茅 grandes propuestas laborales".

"Tenemos una expectativa enorme como grupo, hicimos un par de ensayos en los 煤ltimos d铆as y nos divertimos mucho, creo que eso se va a notar en pantalla cuando nos vean desde el pr贸ximo lunes", destac贸.

Como respecto al plano personal, tras la llegada de su primer hijo (Juan): "En lo personal es la primera vez que salgo a trabajar y tendr茅 que dejar a mi hijo en casa. La primera vez cuesta mucho, pero ya no iremos acomodando. Se lo dejar茅 a mi mam谩 que vive cerca del canal o si no me lo traer茅 a veces al programa. Es un gran compa帽ero adem谩s y se porta muy bien".

Por 煤ltimo, indic贸: "Nunca trabaj茅 en un equipo que sea a full de mujeres. Hay una versatilidad en el programa que es peculiar as铆 que veremos c贸mo se desarrolla el trabajo en grupo porque 隆siete mujeres es un quilombo! Pero la 煤nica manera de que nos vaya bien es divertirnos juntas".