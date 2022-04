Agustina Cherri sorprendió al nombrar al actor con quien la pasó mal

Agustina Cherri sorprendió en el programa LAM durante una extensa entrevista que había transitado por la extensa y exitosa carrera de la joven actriz cuando respondió la pregunta del conductor Angel de Brito: "¿Con cuál famoso no volverías a trabajar?". La exitosa actriz, quien fue la protagonista de la novela La 1-5/18, no tuvo reparos en continuar contestando con total naturalidad. “No tuve muchos quilombos. Soy muy tranquila. En su momento me pasó con Sebastián Estevanez, cuando hicimos Los Pensionados. El venía de hacer Los Buscas, la estaba rompiendo, ahora lo adoro, pero en ese momento llegaba tarde, no se sabía la letra, venía en una y yo quería hacer mi trabajo e irme a casa”, dijo.