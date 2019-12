Fabiana Cantilo tiene un nuevo disco de estudio, "Cuna de piedra", un álbum con influencias de la música celta, y el primero que se anima a producir sola. Pero este material esperará hasta el 2020 para ser presentado en vivo. Ahora "Fabi" está mostrando un show a dúo, íntimo y acústico, que comparte con la vocalista y guitarrista Marian Pellegrino. Y con este formato regresa justamente hoy a Rosario, para actuar, a las 21.30, en el teatro de la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). El repertorio de este recital se apoya en tres ejes: folclore, tango y rock, y habrá versiones de temas propios como "Meteoritos", "Nada es para siempre" y "No entregues tu corazón", y clásicos como "Eiti Leda", "Juana Azurduy", "Across The Universe" y "Me voy quedando".

En el universo actual de Fabiana Cantilo conviven naturalmente distintos géneros musicales, el pensamiento positivo, el veganismo y el empoderamiento femenino. Pero hay una marca que nunca cambia, y es la franqueza y la sensibilidad con las que parece encarar todos sus proyectos. En charla con Escenario, la cantante y compositora habló de su nuevo álbum, de haber cumplido 60 años, de sus cables a tierra y de centrarse en el presente.

—El show de hoy está anunciado como "íntimo y acústico". ¿Por qué elegiste este formato?

—Porque reapareció Marian Pellegrino en mi vida y descubrimos que formamos un gran dúo. Marian empezó a tocar con la banda y un día se me ocurrió hacer un dúo con ella. No sé bien por qué, creo que porque quería volver a tocar folclore, bajar un poco las revoluciones, e hice un dúo para folclore. Pero después se me ocurrió hacer de todo y súper dio. Somos dos mujeres, dos guitarras y un bombo, y se la re banca, porque la verdad es que hay que ser muy buen músico para que con dos guitarras y un bombo se arme el quilombo que hacemos nosotras.

—Tenés un nuevo disco de estudio, "Cuna de piedra". ¿Qué inspiró este trabajo? ¿Qué significa el título?

—El título del disco es porque yo soy luna en Capricornio, entonces de ahí se desprende que las personas que tienen la luna en ese signo vivieron en una cuna de piedra. Si te metés en el horóscopo ahí ves que habla de que los nacidos en "cuna de piedra" fueron como niños adultos, que tuvieron que pasar por problemas de adultos en su infancia. Digamos que no tuvieron mucha infancia, como yo, pero no voy a entrar en detalle porque eso es privado.

—El disco combina guitarras, gaitas, flautas, acordeones y arpas. ¿De dónde vienen esas influencias musicales?

—El disco claramente y a propósito tiene instrumentos celtas. Me siento identificada con la cultura celta porque tengo un antepasado irlandés, una bruja blanca, si se quiere druida (los druidas eran los chamanes o sacerdotes celtas), y estoy jugando un poco con eso. Voy a decir que juego porque no tengo ninguna prueba de que yo sea druida, o que sea verdad. Estoy jugando con la ilusión de ser una maga blanca y poder ayudar desde ahí. Además este disco está finado en 432 hertz, que vendría a ser la afinación curativa y del corazón. La música a 432 Hz es más completa y pacífica para las personas. La afinación de 432 hertz tiene un efecto positivo sobre el agua, y por lo tanto también en nuestros cuerpos, ya que el cuerpo está mayormente compuesto de agua.

—Esta vez te encargaste vos de la producción. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo fue la experiencia de producir?

—En principio la producción iba a ser de Ezequiel Borra, un excelentísimo músico con el cual hicimos los demos, pero después hubo diferencias de criterios y entonces me animé sola. Me encantó producir, fue un placer absoluto que no conocía: editar cada sonido, ver dónde va. Igual cuento con un equipo maravilloso de músicos. Yo les dije qué instrumentos y más o menos en qué lugar, pero ellos hicieron los arreglos, les di mucha libertad. Porque eso es en definitiva producir: elegir ser un déspota o dar libertad.

—Años atrás me dijiste en una entrevista: "En mis años de locura perdí mucho tiempo". ¿Pudiste recuperar ese tiempo?

—Ahora entiendo que en realidad no se pierde el tiempo, que todo sucede como tiene que suceder, el "hubiera" no existe, porque si me pongo a pensar todo el tiempo que perdí... Es un pensamiento que no es positivo, y no quiero pensar en el tiempo, quiero pensar que todo es sólo por hoy, que es ahora todo. Trato de regirme con ese concepto porque si no me deprimo.

—Este año cumpliste 60, y los números redondos por lo general invitan a la reflexión. ¿Cómo te sentís en esta etapa de tu vida? ¿Cuáles son las cosas que considerás un cable a tierra?

—No entiendo nada de lo que es tener esta edad. Yo sigo teniendo 20 ó 22 años en mi cabeza, en mis ganas y en todo. En realidad hay que darse cuenta por lo físico, pero justamente por eso hay que entrenar y hacer una vida muy sana. Yo no como nada muerto, por ejemplo. Soy casi vegana o vegetariana, aunque tampoco soy fanática. Si de última no quedó nada de comer y hay una empanada de carne me la voy a comer, sí, pero en general no como nada muerto. Y me siento mejor que nunca. Mis cables a tierra son: no a la drogas, sí a mis gatas y sí a la naturaleza (risas).

—En octubre pasado declaraste que no considerás machista al mundo del rock, pero sí a ciertos periodistas y conductores de los años 90, como Mario Pergolini. ¿Cómo reaccionabas en esa época cuando te tenías que enfrentar a comentarios machistas?

—Tenía miedo, sí, por eso ahora agradezco a todas las mujeres que se han levantado porque me han dado coraje. Vivo muy feliz el empoderamiento femenino, siento esa fuerza. Yo la he pasado, pero seguí adelante, haciendo discos y más discos. Lo que pido a la gente es que escuchen "De qué se ríen?" (1998), que fue mi disco más conflictivo y criticado. Y recuerdo que me la banqué porque después seguí con otro disco más, "Información celeste" (2002). La manera de arreglar esto es que escuchen mi obra. Yo no quiero hablar mal de nadie. Ya hice mi denuncia y vamos para adelante.

—¿Cuáles son tus planes para el año que viene?

—El año que viene tengo una gira maravillosa. En mayo y junio vamos a estar en Europa. Tenemos el primer show en Londres el 15 de mayo, con las entradas ya a la venta, y a mitad de año voy a presentar mi nuevo disco por el país. Con todo esto estoy más que contenta.