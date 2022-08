Adriana Aguirre y un inesperado romance que está haciendo hablar a todos

Tras su separación con Ricardo García, Adriana Aguirre volvió a encontrar el amor en una reconocida figura de la música. La ex vedette visitó un programa de televisión y tuvo que dar explicaciones porque su celular no paraba de sonar. "Tiene 25 años y se llama Paquito", reveló. Todas los indicios apuntan a Paco Amoroso , referente del trap experimental y una de las figuras más destacadas de la escena nacional . Aunque la mediática no lo confirmó.

“¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual”, bromeó la artista sobre salir con alguien más joven. Además, señaló que ella se siente muy orgullosa de su edad: “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”.

¿Adriana Aguirre de novia con el trapero Paco Amoroso?: "Estoy con uno de 25 años"

Paco Amoroso tiene 475 seguidores en Instagram y millones de reproducciones en YouTube. Tocó junto a su mejor amigo, Catriel, en el Estadio Obras y también en el Teatro Colón. Si bien suele tocar con él, también se permite experimentar como solista.

Por lo pronto no hizo ninguna declaración al respecto, mientras tanto los rumores crecen y las redes festejan el posible romance.

