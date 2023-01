Adrián Suar volvió a un viejo amor aunque trate de ocultarlo

Adrián Suar está atravesando serias dificultades laborales como el responsable artístico de El Trece , ya que la programación de verano no logra hacer pie con el rating. No obstante el reconocido productor compensa esos problemas con el disfrute en el plano sentimental, ya que son varios periodistas del espectáculo los que coinciden de su regreso con la actriz Griselda Siciliani, de quien se separó en el 2016 en medio de un gran escándalo.

La novedad que sacudió la modorra veraniega de los chismes fue difundida por el inefable Luis Ventura, legendario periodista de espectáculos que mostró a los famosos juntos en las playas de Punta del Este, y sin la hija de ambos.

Enterados de esto, ni Suar ni Siciliani dijeron algo al respecto sobre todo lo que se aludió a ellos durante las últimas horas, información que fue respaldada por las fotos que se filtraron.

sicil.jpg

No hace mucho tiempo que Siciliani, cuando fue consultada sobre una nueva relación, contó: "No, no hubo nada especial. Yo creo que las cosas se saben cuando ocurren. No soy de armar pareja fácilmente. La pregunta es por qué. No lo sé".

"Yo no soy noviera, no necesito a alguien que me escuche ni acompañamiento terapéutico. La respuesta es mucho más simple. A mí me convocan, hay algo corporal. Si no me pasa y viene el otro para no estar solo, para ir a comer, para que me escucha hablar, no. Yo soy chúcara en ese sentido", agregó.

Y continuó: "No estoy con alguien por estar. Yo soy de la postura de 'no convivo más' pero depende de qué te pasa. No estoy por estar, estoy con amigos y sé estar conmigo misma. ¿Me gustaría estar con alguien? Es recontra hermoso... Ahora, estar con alguien que no tenés ganas de estar, qué plomo".

Al ser consultada puntualmente por Suar, ella finalizó esa nota a corazón abierto sobre el tema: "Yo creo que se lee bien el cariño que nos tenemos. Por ahí al principio... pero ya pasaron como seis años. No tuvimos nunca una vuelta, tenemos un cariño familiar. Ahora estoy sola".