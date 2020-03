Adrián Suar: "No quisimos hacer una película feminista"

“Corazón loco” promete suceso. El filme se inscribe en el nuevo mainstream argentino, películas muy taquilleras, de entretenimiento, comedias, thrillers con un toque de drama, como “La odisea de los giles” y “El robo del siglo”, entre otras. “Corazón loco” llegará de la mano de Adrián Suar, que no necesita presentaciones. En este caso como productor, coautor y principalmente actor. Lo acompañan dos actrices consagradas, Soledad Villamil, protagonista de “El secreto de tus ojos” y ahora también cantante de tango, y Gabriela Toscano, que hace 35 años se consagró con Pino Solanas en el “Exilio de Gardel”, pero desde hace décadas abreva en el mundo Suar. La dirección y coautoría es de Marcos Carnevale, un socio de Suar de años, de múltiples y exitosos proyectos.

La historia cuenta la vida de un bígamo, a la vieja usanza en el que están involucrados los personajes de Suar, Toscano y Villamil. Todo transcurre con buen ritmo, bastante humor y una cuota de disparate que tensiona el verosímil, aunque siempre al amparo de los amplios márgenes que permite el género comedia.

En la presentación para la prensa en Buenos Aires, y en exclusiva con La Capital, Suar, Villamil, Toscano y Carnevale contaron cómo es este filme que iba a estrenarse el jueves y que por razones de público conocimiento debió ser postergado, aun sin fecha definida. “Contamos la historia de un bígamo sin mirada feminista ni machista”, explicó Suar sobre este filme en el que también trabajan Alan Sabbagh y Betiana Blum.

—¿Cómo llegan a la idea de contar la vida de un bígamo?

—Es una historia que tenemos hace muchos años. Queríamos crear empatía con este personaje, sabíamos que le iba a poner el cuerpo y que resultaría bien. Se trata de una comedia neta, y creo que es un buen momento para el cine argentino, para ofrecer una película de con estas características.

—¿”Corazón loco” se meterá en la discusión sobre los derechos de la mujer?

—No estamos atravesados por lo contemporáneo. La mirada actual sobre el tema de la mujer, tan discutida, ata un poco la historia que vas a contar. Sin embargo, contar un bígamo es contar algo que viene desde el fondo da la historia, no lo inventamos nosotros ahora. La bigamia no es el pícaro, el que tiene una o un amante, es un género en sí mismo. Posibilita la comedia, contar las peripecias.

—¿Qué lugar tienen las mujeres en la historia?

—Central. En un momento tenemos un giro, y se convierte en un thriller comediado, cuando las actrices toman el poder de la película. Ahí también tuvimos que hincarle el diente al drama, contar de verdad la historia. Si contábamos de mentira los sufrimientos de los dos personajes perdíamos todo el verosímil. Fue mérito de Marcos (Carnevale) el resultado que conseguimos, el ensamble entre los tres actores principales.

—¿Es tu momento para un personaje de estas características?

—Mi idea es que hay personajes para todas las edades, para todos los momentos, y mi personaje en “Amor loco” lo llevo bien con mi edad. En la bigamia hay una película, hay un psicópata, no me hubiera interesado contar una pareja que a su vez tiene un amante. Ese caso es otro, completamente diferente.

—¿Cómo funcionó la identificación para construir al personaje?

—Identificarme con el personaje, te diría en nada, porque la idea del bígamo no sería lo mío. Aunque cuando lo hice lo defendí, porque individualmente es un tipo como para llevártelo a tu casa: es atento, laburante, cariñoso, buen marido; con un “pequeño” detalle, tiene la vida partido en dos.

—¿Y cómo es la idea del personaje que dice que “ama demasiado”, y tiene dos esposas simultáneamente?

—Yo en parte lo defiendo al personaje, porque hay parejas de que se separan por falta de amor, y acá lo que sobra es amor. Fernando Ferro tiene una sola familia dividida en dos, ama demasiado.

—¿Cómo caracteriza el momento actual de la televisión en la Argentina?

—La televisión abierta está difícil, uno busca, a veces encuentra y a veces no. Es todo muy azaroso. Pero tenemos que mejorar. Es complicado, pero es mucho de oficio. De todos modos son momentos porque la gente sigue mirando televisión abierta.

—Tuviste un momento de controversia con Mirtha Legrand (en su programa televisivo), ¿algún comentario de eso?

—Mirtha Legrand te puede gustar más o menos, pero merece toda mi admiración. Se trata de una mujer de 93 años que está al frente de un programa de televisión que no tiene parangón mundial prácticamente. Va a quedar en la historia grande la televisión.

Marcos Carnevale: “No hay bajada de línea”

—¿Qué priorizó como director en “Corazón loco”?

—Cuidamos no hacer una película con bajada de línea. Mostramos, no tomamos partido por nadie. El juicio lo toman los personajes de las actrices que se sienten estafadas por la mentira, el peor pecado, incluso más que el hecho mismo de tener dos familias. Fernando Ferro (personaje de Adrián Suar) siente genuinamente amor por las dos mujeres, a la vez que es un psicópata. No se trata de un “pícaro”, que tiene una amante y una mujer oficial. Es un personaje que en parte lo querés, pero que tiene el final que tiene, y que se merece. La idea de la película podría decirse que busca una “Misión imposible” autóctona, con un Tom Cruise criollo (risas).

—¿Qué trabajo requirió el tono de los personajes femeninos?

—Para definir el bien el rol de los personajes femeninos conversé mucho con las actrices, ellas participaron en definir detalles. Por caso, la escena del encuentro entre los dos personajes era muy difícil, pero creo lo pudimos resolver muy bien. En el cine no se ensayan todas las escenas, sólo las que determinan todo lo que viene. En este caso, el primer encuentro entre las dos mujeres.

—El personaje de Suar dice que “ama demasiado”. ¿Habla en serio o es pura comedia esa definición?

—Lo que dice el personaje sobre que “ama demasiado” va en serio. Pero pasa que la escena está marcada por el género de comedia, y resulta graciosa, se encuentra acorralado, al borde del abismo, de la muerte. Está dispuesto a decir lo que sea por salvar lo que tiene, y por justificarse.

—Una historia de bigamia hoy será asociada al debate sobre el feminismo, ¿qué pensaron sobre ese punto?

—La bigamia que plantea la película no tiene que ver con las nuevas tendencias, el tipo de relacionamiento abierto y variado que proponen los jóvenes en la actualidad. La bigamia en este caso se trata de una relación doble pero tradicional, formal. De todos modos, las cosas han cambiado muchísimo, también para practicar la bigamia. Antes podía existir un hombre machista con una mujer en Buenos Aires y otra en Mar del Plata a donde iba por trabajo todas las semanas, y donde la comunicación era sólo por teléfono de línea. Hoy con los celulares, GPS, y demás, es casi imposible ocultarle a una pareja qué hacés la mitad de la semana en otra ciudad, y viceversa.

—¿Cómo se escribió la historia a cuatro manos entre Suar y vos?

—El que mete mano en el teclado soy yo, pero la verdad es que escribimos entre los dos. Nos juntamos a almorzar y hablamos de la tira que se está haciendo, del unitario del año que viene, y de una obra de teatro. Unos días después hablamos de “Corazón loco”, y retomamos el tema a los cuatro años. Así van creciendo los proyectos hasta que llega el momento de concretarlos. Ahí nos sentamos, le damos una estructura. Suar es muy visual, ve las escenas con anterioridad, conmigo, y así se van puliendo el guión.

Soledad Villamil: “Podemos decidir cómo vincularnos”

—¿Qué opinás del personaje de Adrián Suar?

—El personaje de Adrián no interpela a las nuevas generaciones, no es abierto a distintas cosas como podrían ser los jóvenes hoy. Se trata de un hombre con una relación matrimonial tradicional, sólo que duplicada. La postura es conservadora. Creo que estamos viviendo un tiempo muy valioso, todos podemos decidir cómo nos queremos vincular en un marco de libertad muy importante. La institución familiar que pretende mantener el personaje de Adrián es completamente arcaica.

—¿Cómo interpela ese personaje a los que interpretan vos y Toscano?

—Al develarse la doble vida lo que se derrumba es la identidad de las dos mujeres, surge la pregunta ¿quién soy yo?. Mi impresión es que el desenlace no hubiera podido ser de otra manera.

Gabriela Toscano: “¿Y si te pasara esto?”

—¿Qué opinás de la bigamia?

—La bigamia es un tema muy antiguo, y se puede contar de distintos modos, sin bajar línea. Nos importaría que la pregunta circule, ¿y si a vos te pasara esto?.

—Aunque los dos personajes sufren el mism agravio, ¿qué diferencia a tu personaje del de Villamil?

—Mi personaje duda, a diferencia del de Soledad (Villamil), que pergeña la venganza con más decisión. Pasa que se trata de un amor que viene de la adolescencia (el de su pareja con Adrián Suar) y es más difícil el corte definitivo ahí. Por eso se hace la pregunta, ingenua, ¿y si nos ama a las dos?.

—¿Qué te atrajo del proyecto?

—La comedia no ha estado muy ligada al perfil de trabajo artístico de mi trayectoria. Entonces me interesó, pensé dije, bueno, tiro la chancleta. Me parece importante que tengamos películas argentinas muy masivas, y ojalá suceda también con “Corazón loco”.

Una postergación imprevista

“Conforme a los hechos de público conocimiento y a las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud de La Nación y la Organización Mundial de la Salud con respecto al coronavirus, hemos tomado la decisión de postergar el estreno de la película «Corazón Loco»”. Así lo informó Patagonik, la productora del filme dirigido por Marcos Carnevale. Entre las películas de Carnevale se destacan “Elsa y Fred” (2005), con China Zorrilla y Manuel Alexandre, que ganó premios internacionales; “Anita” (2009), “Viudas” (2011), “Corazón de león” (2013) y “El espejo de los otros” (2015). También dirigió las series “Mujeres asesinas” y “Amas de casa desesperadas”, entre otros.