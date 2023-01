Adrián Suar habló sobre su mal momento: "Estoy en la lona"

El gerente de programación de El Trece fue contundente con su presente: "No es la primera vez que me pasa, ni la última. Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas"

El actor no esquivó en ningún momento las preguntas del cronista de Intrusos (América TV) sobre una de las crisis más importantes que vive la programación de la emisora, ya que desde hace unos meses no encuentra los números para competir contra los demás canales.

Suar aseguró que a pesar de la crisis no piensa abandonar el puesto, ni a su gente, y reconoció el mal momento: "Nunca pensé en dejar la dirección del canal. Pero sí te diría que hace un par de meses no puedo encontrar el resultado artístico que yo quiero para una pantalla tan importante".

"Así que acá estoy, en la lona, tranquilo. Pero tengo algo que me gusta, creo mucho en mi equipo, creo mucho en el canal", sentenció.

Ante la pregunta del notero sobre si era solo un tema artístico o si se trataba de una cuestión de números y rating, el productor dijo: "Las dos cosas, de rating y artístico, me pasan las dos cosas. A veces hay cosas que veo que las imaginé de una manera y no salen".

"No es la primera vez que me pasa, ni la última. Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas. En estos veintipico de años que estoy, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Y cuando me ha ido muy bien, siempre mantuve un perfil muy bajo, ni el mejor en las buenas, ni el peor en las malas", expresó.

Y ya en el cierre de la entrevista, Suar respondió la pregunta puntual sobre Marcelo Tinelli, quién finalizó su contrato con el canal. "Terminamos en muy buenos términos, acá lo espero siempre y como siempre digo, todo el mundo tiene revancha para hacer un éxito, siempre", concluyó.