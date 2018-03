Adrián Suar habló sobre la continuidad de Darthés en "Simona"

Adrián Suar se expresó sobre la situación de Juan Darthés quien tiene varias denuncias de actrices por supuesto acoso sexual. El productor de "Simona" .

La semana pasada se sumaron los relatos de Anita Coacci y Natalia Juncos contra el actor por supuesto abuso en un set de grabación. Al igual que lo manifestado por Calu Rivero, las dos actrices que aseguran haber sido acosadas por el actor mientras grababan "Gasoleros" y "Se dice amor", respectivamente.

Ante esta situación, comenzaron a circular rumores de un posible alejamiento de Juan Darthés de Simona, la tira juvenil éxito de El Trece.

Antes de ingresar a la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand, el gerente de programación del canal y director artístico de Pol-ka, Adrián Suar, fue abordado por los periodistas, que le consultaron por las nuevas acusaciones de acoso contra el actor. "No es cierto que estemos pensando en sacar a Juan de Simona", declaró.

Luego contó que tiene pactada una reunión con Darthés para hablar del tema: "Hablé con Juan (por teléfono) y el martes tengo una charla con él. Es un tema muy delicado, la sociedad argentina está muy sensible con este tema y hay que ser cauteloso. Personalmente, sacarle a alguien la fuente de trabajo es difícil, son decisiones que hay que tomar en calma", agregó.







"Lo conozco, es difícil. Todo es muy difícil. Las emociones a veces gobiernan sobre las acciones por eso quiero ser cuidadoso para no hacer ninguna escena para el afuera porque no es fácil sacarle el trabajo a alguien. No quiero tener el poder de decir te saco o te pongo, hay que ser cuidadoso", insistió Suar.





Sobre si escuchó las nuevas denuncias, luego de la de Calu Rivero, dijo: "Escuché las denuncias, son cosas difíciles", expresó. "Juan está muy triste y me dijo que son cosas que desconocía", contó. Al preguntarle por el elenco de "Simona" y la repercusión de las denuncias contra Darthés, dijo: "Yo sé que Juan es muy querido en el elenco".