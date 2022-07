Adrián Suar contó los problemas que trabaron el regreso de Mirtha Legrand

El directivo de El Trece dijo que no entiende los motivos por los que Nacho Viale, nieto y dueño de la productora de la diva, lo llevaron a pedir un aumento del 200%

Adrián Suar y Nacho Viale no lograron un acuerdo para que Mirtha Legrand vuelva a El Trece.

Adrián Suar se refirió por primera vez sobre la negociación que quedó trunca para conseguir el regreso de Mirtha Legrand y Juana Viale a El Trece, y contó en su carácter de gerente de programación del canal los motivos por los que Nacho Viale, nieto y productor de la diva, dio por terminada la tratativa . "No quiero otra cosa que Mirtha esté en el canal ; la productora pidió un fuerte incremento en la negociación, yo lo hablé con Nacho y le expresé que por ahora el canal dice que es una diferencia muy, muy grande", aseveró el actor.

Mirtha Legrand no llegó a un acuerdo con El Trece: su futuro en la televisión

Pero Suar ratificó su firme deseo de que Mirtha Legrand esté en el canal que él dirige: "Yo creo y por lo que hablé con Mirtha, que ella quiere venir a El Trece". Y enseguida agregó que las puertas no están cerradas para la diva y su nieta Juana Viale: "Estamos haciendo el mayor esfuerzo, yo personalmente estoy haciendo el mayor esfuerzo para que Mirtha esté porque la quiero tener".

Ya lanzado a esclarecer del todo el tema y para que no queden dudas sobre el esfuerzo personal y del canal para que la diva de la televisión continúe en El Trece, comentó que hasta le había brindado soluciones financieras a Nacho Viale para que baje las cifras y así achicar la brecha. "Es más, ayer hablé con Nacho y les ofrecimos que vengan a los estudios del canal por si el costo no le daba. Pero bueno, los números son los números, y es el problema que debe tener la productora", informó.

"Ella hoy por hoy quiere estar en El Trece y eso hay que atenderlo, más allá de lo económico. Es más, si tiene una oferta mejor y superadora, yo jamás voy a poner una traba en ese sentido", agregó Suar. Y remató: "Como le dije a Mirtha: 'vos sos de toda la televisión'. Yo quiero que venga a El Trece y ella también. Pero si no en donde ella esté feliz fundamentalmente, porque es una señora grande y merece respeto, donde quiera estar ella, ahí estaremos todos nosotros".

Suar no puso en dudas los planteos de Nacho Viale como productor de su abuela: "Le creo. Debe tener un problema muy grande, no entiendo cuál, porque yo soy productor y no termino de entender".

El gerente de la programación del canal también desmintió que hubiera problemas con la productora por solo querer a Mirtha y no a Juana Viale: "Siempre son ellas dos, es una cuestión económica. Lo veo difícil, lo vamos a seguir intentando, de mi parte lo voy a seguir intentando".