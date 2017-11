Adiós a la intérprete que marcó una era de la canción romántica

La destacada cantante María Martha Serra Lima, con 40 años de trayectoria en el bolero y la música melódica, murió ayer a los 72 años en un hospital de Miami, donde se encontraba internada en terapia intensiva.

Según confirmó a DyN su productora en la Argentina, Marita Guercio, la intérprete de reconocidas canciones románticas falleció ayer a la madrugada en la ciudad norteamericana, donde residía desde hace años.

En las últimas horas había trascendido que el cuadro que atravesaba la artista, que le generaba profundos dolores e inconvenientes para poder caminar, se había agravado, por lo que había sido derivada a terapia intensiva.

Según comunicó la productora que manejaba su carrera en Miami, HPU Internacional Lic., la cantante estaba internada en el Aventura Hospital de la ciudad en Miami y su hija Cecilia Pel Richards la acompañaba.

Según explicó la misma fuente, mediante un comunicado, la artista fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas por problemas en su espina dorsal, el 28 y el 30 de septiembre.

Aunque en ese momento informaron que el resultado de las operaciones había sido exitoso, la cantante iba a tener que permanecer "fuera de los escenarios por un término prudencial de tiempo, que lo determinarán los médicos intervinientes".

"O me opero o no camino más", había manifestado la cantante antes de someterse a las cirugías, mientras que el pasado 3 de octubre había compartido dos fotos desde el hospital en las que expresaba estar "triste" por la situación de salud que le tocaba atravesar.

Antes de internarse, Serra Lima había anticipado sus temores y las causas por las que había decidido afrontar el riesgo. "Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", dijo al respecto.

Serra Lima nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de diciembre de 1944, pero recién incursionó en la música a mediados de la década del 70.

"El mejor momento de mi vida fue cuando debuté en Nueva York, pero también me emocionó muchísimo cuando canté el Himno Nacional en una pelea de box, arriba del ring, en Las Vegas", expresó en una de sus últimas entrevistas.

En su extensa carrera, que comenzó en 1977 con la publicación de "María Martha Serra Lima", grabó 46 discos y se destacó en distintos países de habla hispana como Venezuela, Colombia, Chile y España.

Entre sus interpretaciones más memorables se encuentran "Dudo lo que pasa", "A mi manera", "Algo contigo", "Cosas de la vida", "Usted", "Los enamorados", "Lo mejor de mí" y "Quién soy", entre otras.

La cantante melódica también grabó a comienzos de los 80 un disco con el reconocido Trío Los Panchos ("Esencia Romántica"), que tuvo un gran éxito en ventas.

Su voz potente también se destacó arriba del escenario con otros colegas como Sandro, Estela Raval y Valeria Lynch.

Justamente Sandro estuvo entre los amores que pasaron por su vida, y el Gitano le dedicó el tema "Cosas de la vida". "Cómo olvidar cuando en una reunión, rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo. La confusión nos invadió a los dos, tratando comprender qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé", rezaba la letra del tema.

"Lo quise mucho, lo quise muchísimo. Y todo lo que escribió en esa letra, lo viví con él", dijo Serra Lima sobre su relación con el desaparecido artista cuyo verdadero nombre era Roberto Sánchez.

Su último recital en Rosario fue en mayo pasado, cuando actuó en el teatro Broadway con el show "40 años junto a ustedes" en el que recorrió sus grandes éxitos.

A modo de balance, durante una charla con Escenario, comentó: "En 40 años hice una carrera limpia, decente, sin grandes tropiezos, pero también he trabajado como una bestia. Pero es lo que me ha gustado, lo que Dios me dio".

Aunque hizo un balance positivo, reconoció que para seguir su vocación tuvo que enfrentar algunos conflictos familiares que persistieron en el tiempo. Sin embargo recordó que luego de enviudar muy joven debió hacerse cargo de su familia. El puntapié de su carrera comenzó sin buscarlo, luego de una reunión que organizó un amigo suyo en su casa a fines de los 70. Allí estarían los dueños de "Afrika", una discoteca de moda en la que cantó cinco años para luego pasar a otro local emblemático como "Michelángelo", donde actuó durante una década.

También contó que aún se enamoraba, que nunca tuvo conflictos con su imagen, sus planes laborales y que no tenía planes de retiro: "Mi proyecto es seguir trabajando y hacer lo que me gusta hasta que me dé la voz".

definición. "En 40 años hice una carrera límpia, decente, sin grandes tropiezos, pero también he trabajado como una bestia", contó a Escenario en mayo.