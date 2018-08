Adiós al dramaturgo Neil Simon, el "rey de Broadway"

El dramaturgo estadounidense Neil Simon, ensalzado como el "rey de Broadway", murió ayer a los 91 años en un hospital de Nueva York, informó el diario "The New York Times" citando al portavoz del escritor.





El autor de obras como "La extraña pareja" y "Perdidos en Yonkers" fue galardonado durante su dilatada carrera con premios Golden Globe, Emmy, Tony y hasta un Pulitzer.

Fue el dúo cómico conformado por Jack Lemmon y Walter Matthau en "La extraña pareja" (foto izquierda) el que le allanó el camino al éxito. "Ya había trabajado con ambos por separado en películas y obras de teatro, pero juntos eran polos contrapuestos como marido y mujer", relató Simon en una ocasión al diario británico "The Telegraph". "De ahí venía el humor. Cuando escribí «La extraña pareja» pensé a Jack como esposa y a Walter como marido". La cinta, que dirigió Gene Sacks en 1968, fue un éxito mundial.

Los 60 fueron la década en la que Simon se consagró. En 1966, había cuatro obras suyas en cartel en Broadway al mismo tiempo. En total, Simon sumó más nominaciones a los Oscar y los Tony que cualquier otro dramaturgo. En 1983, incluso fue bautizado con su nombre un teatro en Broadway.

El "New York Times" destacó que Simon era un "autor teatral cuyo nombre era sinónimo de comedia de Broadway con éxito" y que contribuyó a "redefinir el humor estadounidense".

El escritor nacido en 1927 en el barrio neoyorquino de Bronx mostraba en sus comedias la vida real: debilidades, errores, miedos humanos escondidos en piezas teatrales y películas cargadas de humor.

La mezcla de bromas verbales y profundidad convirtieron al hombre de los anteojos grandes en el que seguramente fue el dramaturgo más popular de Estados Unidos. Tenía un público fiel. Pero los críticos solían considerar sus comedias demasiado ligeras y triviales.

Eso sólo empujó a Simon a ocuparse más también de su propia historia. "No se puede olvidar el pasado. Hay que enfrentarse a él", dijo una vez. El dramaturgo nació como hijo de un hombre de negocios fracasado durante la Gran Depresión. El ambiente melancólico de su infancia quedó plasmado luego en obras como "Brighton Beach Memoirs" (1983), "Biloxi Blues" (1985) o "Broadway Bound" (1986).

El humor le ayudó a transitar la vida. Su hermano mayor Danny descubrió pronto al escritor. Juntos escribieron escenas cómicas para radio y televisión. Luego Danny se fue a Hollywood.

Neil se hizo famoso primero en el teatro y luego en el cine. "Come Blow Your Horn" (1961) fue llevada al cine con Frank Sinatra. Y tras varias temporadas en Broadway, la película "Descalzos en el parque" batió récords con Jane Fonda y Robert Redford como protagonistas (foto derecha).

En lo privado, Simon enfrentó numerosos golpes. En 1973 murió su primera esposa Joan Baim tras veinte años de matrimonio. Se casó otras tres veces. Dos de ellas con Diana Lander. En 2004, el padre de tres hijos se sometió a un trasplante de riñón. Y más adelante a uno de hígado.

Broadway lo convirtió en astro, pero no siempre lo trató bien. En 2009, una nueva puesta en escena de "Brighton Beach Memoirs" bajó de cartel tras tan solo una semana. "No tengo palabras", dijo Simon entonces al "New York Times". "Tras todos estos años, aún no entiendo cómo funciona Broadway".