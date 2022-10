Adam Levine junto a Maluma y el dúo colombiano The Rudeboyz .

Adam Levine, el líder del grupo Maroon 5, no se achica ante los nuevos desafíos . Lo ha demostrado en su vida y también en su carrera. Esta vez se animó por primera vez a grabar una canción en español. A sus 43 años, el músico lanzó "Ojalá", un tema que junta su voz con la de Maluma y el dúo colombiano The Rudeboyz .

Cècil and The Locos de Amor llega a La Popular con toda su música

"Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre que quieras repetir y ojalá lo mismo me pase a mí. Ojalá no pueda olvidarme de ti", canta en español Levine con un acento marcadamente estadounidense.

"Mis colegas y amigos Kevin y Chan (The Rudeboyz) son increíblemente talentosos. Han crecido en la industria de la música junto a mí, colaborando juntos durante más de 10 años; y me hace muy feliz ser parte de éste, su primer sencillo como artistas y junto al gran Adam Levine", dijo Maluma sobre el tema.

Embed

"Ojalá" supone el inicio del nuevo proyecto de The Rudeboyz, que son productores que han trabajado para artistas como Shakira, Jennifer Lopez,, Prince Royce o Sebastián Yatra.

"Estamos iniciando una nueva etapa de nuestra carrera como productores-artistas junto a Maluma y Adam Levine. 'Ojalá' es una canción romántica y a la vez bailable donde nos unimos a Maluma para afianzar su legado en la música acompañado de Adam Levine cantando en español por primera vez", contaron los colombianos de The Rudeboyz.

Los chicos de The Rudeboyz cuentan con una larga lista de éxitos a sus espaldas. Borró Cassette de Maluma, el remix de Hawai de Maluma y The Weeknd y Me Enamoré de Shakira son solo algunos de los temas que forman parte de esta larga lista.