Acusaron a Thelma Fardin de robar una foto y la actriz salió a defenderse

Thelma Fardin protagonizó una singular polémica en redes, luego de haber protagonizado una polémica en redes por subir algunas fotos en su cuenta de Instagram como si fueran propias.

Fueron varios usuarios los que descubrieron lo que había hecho la actriz, al punto de arrobaron a una modelo polaca, verdadera protagonista de las imágenes, quien no dudó en reclamarle a Fardin "etiquetame o borrala", le reclamó la mujer sin vueltas.

"Y esta es de una noche mexicana que no sabía de encierro, pero sí de dolor que me devoraba la carne", había escrito Thelma en una de las fotos, que la actriz había "robado" del perfil del @starababaztramwaju. El nombre de la actriz argentina se convirtió rápidamente en trending topic número 1 en Twitter por la polémica.

La protagonista de la foto, Magdalena Nalecz, comentó la publicación muy enojada.

Luego del revuelo producido en las redes, Fardin decidió eliminar los controvertidos posteos y publicó un extenso descargo.

"Si subo una foto en malla no fui abusada, si subo una foto que me gusta soy ladrona, si escribo una frase o un libro no pude ser yo porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido. Si subo una foto del vino que me estoy tomando no tengo corazón por la gente que está en situaciones aberrantes en medio de esta pandemia".

"Me entristece pensar que en su cuarentena en vez de hacer una introspección siguen escupiendo violencia. Que en vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana elijan invertir el tiempo en agredirme. Esa violencia que ejercen conmigo es agotadora, pero no me hace daño, el problema es lo que representa: esa necesidad incansable de deslegitimar a quien rompe el silencio, la vara alta en cada paso que dé a quién se animó a denunciar lo que quieren guardar bajo la alfombra".

"Ojalá se organizaran y lucharan, ojalá hicieran trending topic las desigualdades sociales en las que vivimos sumergidos. Ojalá nos nos consuma la mediocridad. Malas noticias para los operadores (los mismos que me están amenazando por teléfono desde anoche): sigo acá, somos cada vez más y por eso el miedo ya no nos pertenece".