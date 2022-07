Acusan a la China Suárez de copiar "Flaca" de Andrés Calamaro: ¿qué dijo el Salmón?

María Eugenia "China" Suárez lazó esta semana un nuevo tema y causó una revolución en las redes sociales. Lo llamativo es que la catarata de cometarios que provocó la canción, "Lo que dicen de mí", no fue motivado por las virtudes artísticas de la actriz y cantante sino porque la acusaron de copiar el clásico de Andrés Calamaro "Flaca".

Con el correr de las horas, a medida de que el tema se viralizaba en YouTube y las plataformas de streaming de música donde fue colgado, surgió una nueva polémica: llovieron las acusaciones de plagio y como era de esperar en Twitter, los nombres de la China y Calamaro fueron tendencia.

Y fue así porque los usuarios estallaron al darse cuenta de que la base de "Lo que se dice de mí" es muy similar a la de “Flaca”, uno de los grandes éxitos del otrora líder de Los Rodríguez y tecladista y compositor de la legendaria banda de rock Los Abuelos de la Nada.

“La China Suárez está vez no se robó un marido, pero alto afanó a Calamaro”, “Es como si Flaca de Calamaro embarazara a Flores amarillas de Floricienta y este fuera el hijo”, “Letra de SE DICE DE MI + acordes de FLACA DE CALAMARO = Nuevo tema de la China Suarez”, “Flaca de Calamaro versión mi bebito fiu fiu”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

“Los primeros 3 segundos es “Puesto” de babasónicos y después es la misma armonía que “Flaca” de Calamaro”, “Hay que caer bajo para elegir robarle a Calamaro”, “Quiso copiarse de cómo suena flaca de Calamaro o me parece a mí”, “Es idéntica a la base de flaca de Calamaro o estoy delirando”, comentaron al respecto otros usuarios.

Qué dijo Andrés Calamaro del tema de la China Suárez

Andrés Calamaro oculta su identidad en Twitter bajo el seudónimo DJ Marvin Lee y a través de ese perfil, hizo un análisis del tema de la China Suárez y opinó sobre la comparación que hicieron con su exitosa canción “Flaca”, un de los grandes hits del álbum "Alta suciedad".

“¡Ni se parecen! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica”, escribió el músico (que usa el seudónimo DJ Marvin Lee en la red social). Y luego se explayó: “Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio”.





“'Flaca' no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado”, expresó luego. “Es un instrumental con voces grabadas”, comentó.

“La gracia de 'Flaca' es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienen los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda”, definió más tarde el músico. “Es un statement musical donde la interpretación y la grabación importan”, dijo antes de describir a la canción como “A no no song”.