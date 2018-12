La actriz Juana Viale protagonizará desde la próxima semana las dos principales propuestas teatrales del Ministerio de Gestión Cultural bonaerense en Mar del Plata. Ese doblete le servirá para debutar en los escenarios de la ciudad y saldar lo que para ella era "una cuenta pendiente". "Es mi primera temporada en Mar del Plata y la hago por partida doble. Y creo que en parte aceptar venir acá con esta apuesta tan exigente tuvo que ver con que era una cuenta pendiente, algo que siempre me había quedado en el tintero", dijo Viale.

La actriz protagonizará las obras "El ardor" y "40 días y 40 noches", que encabezarán la grilla marplatense diseñada para el verano 2019 por el Gobierno provincial, en ambos casos en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

Los miércoles de enero y febrero por la noche, desde las 21.30, saldrá a escena junto a Luciano Cáceres, Joaquín Berthold y Santiago Magariños para representar "El ardor", la obra de Alfredo Staffolani que estrenó en la temporada pasada con gran éxito y obtuvo tres premios Estrella de Mar.

En esta comedia dramática, Viale ocupará el papel que Valentina Bassi encarnaba el verano pasado, lo que explicó "es un desafío muy grande, por ocupar un rol que ya tuvo otro protagonista, y porque es una obra que ya está completamente montada".

"Mis compañeros de «El ardor» ya conocen totalmente la obra, y yo estoy adaptándome todavía desde cero a la puesta. Pero por suerte son geniales y me tienen mucha paciencia. Además, Luciano también es el director, un gran director, y yo tenía muchas ganas de que me dirigiera él", aseguró.

Cáceres estará a cargo también de la dirección de "40 días y 40 noches", la obra del dramaturgo Gonzalo Demaría que mantendrá ocupada a Viale por las noches de jueves a domingos desde las 21.30, en la misma sala y también durante enero y febrero, aunque en este caso junto a Leonor Manso, Pablo Alarcón, Joaquín Berthold e Iván Muñoz.

La producción integral es del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia, en un estreno de un autor argentino como Demaría, que se destacó anteriormente en obras como "Tarascones" y "Deshonrada", y que en televisión fue el responsable de los libros de la telenovela "Morir de amor".

En "40 Días y 40 Noches" una madre y su hijo se reencuentran después de años de no verse. El trae una sorpresa, pero la de ella es mayor: ha vuelto a ser joven, igual que el padre, ¿son síntomas de una enfermedad mental o es un milagro? El hijo tendrá que descubrirlo, ayudado por su novio negro y su ex novia japonesa.

"La obra transcurre mientras se avecina un diluvio universal y hay una familia de un pueblo que se está preparando para eso. Yo hago el personaje de una japonesa, budista, criada por un italiano, que es la que va hilando las escenas, y acorta las distancias entre el público y lo que sucede", contó.

En cuanto a su estreno en la cartelera marplantense con dos propuestas simultáneas y con dos personajes al mismo tiempo, la actriz aseguró que si bien "es un poco el metier de los actores", desde el desembarco de los elencos de la ciudad, ensaya más de doce horas por día para llegar a punto a la semana próxima, cuando se levante el telón.

"Al estar dirigida en ambos casos por por Luciano es más fácil. Pero por ejemplo en el escenario están montadas las dos escenografías, y saltamos de una a la otra en cuestión de minutos. No es fácil hacer dos obras, tengo la cabeza re tostada, porque a las 9 entramos al teatro y salimos a las 11 de la noche, entonces estoy como en un túnel: no tengo vida externa, no entiendo nada de lo que pasa más allá de las obras", comentó.

Viale aseguró además que la posibilidad de actuar frente al heterogéneo público veraniego le aportará un color nuevo a un mundo que conoce desde antes de caminar: "Es raro manejar las expectativas por esta experiencia nueva. Pero el teatro es parte de mí. Las bambalinas y el ambiente los conozco de toda la vida. Si bien como actriz no hace mucho que hago teatro, es como un silencio conocido el del teatro", acotó.

A Juana Viale se la pudo ver también en cine en el filme "Camino sinuoso del director Juan Pablo Kolodziej que protagoniza junto a Arturo Puig y Antonio Birabent. Se trata de un drama estrenado en noviembre en el que interpreta a una mujer con una dura situación personal y familiar que contó Geraldine Chaplin, Hugo Arana y Javier Drolas en roles secundarios.