"Abrir nuestras oficinas en Argentina es muy importante"

Argentina ocupa el tercer lugar y el décimo del mundo con mayor cantidad de usuarios de Netflix, que en Latinoamérica tiene más de 30 millones de suscriptores. Es por eso que la plataforma digital planea abrir una oficina en Argentina para seguir generando contenidos desde el país para todo el mundo, con talentos del país, como lo hizo hasta ahora con "Apache: la vida de Carlos Tévez" o "Puerta 7" y como lo hará con "El Eternauta".

El vicepresidente de contenidos para Latinoamérica y España de Netflix, el mexicano Francisco "Paco" Ramos, visitó la Argentina acompañando al fundador y director ejecutivo de la compañía, Reed Hastings, quien anunció varias producciones locales para la plataforma y destacó: "Que pongamos una oficina en este país no significa que vamos a reemplazar el trabajo de los productores locales".

Con 460 millones de personas en el mundo que hablan español como idioma nativo -segundo sólo detrás del chino mandarín-, los contenidos producidos por el equipo dirigido por Ramos se erigen con especial importancia para la marcha futura del gigante del streaming. Series españolas como "Elite" o "Las chicas del cable", la mexicana "La casa de las flores" y las argentinas "Apache: la vida de Carlos Tévez" y "Puerta 7" son los títulos de algunos de los contenidos más relevantes con los que Netflix aspira a mantener su liderazgo en la región.

El productor mexicano afirmó que la clave para que Netflix cuente con más de 167 millones de suscriptores en el mundo (con Argentina en el top ten), es el enfoque en la "diversidad" en la generación de los contenidos. "La diversidad de contenidos y, segundo, la accesibilidad desde todas parte del mundo son los puntos fuertes de Netflix", destacó Ramos en una entrevista con Escenario.

—¿Van a abrir una oficina en Argentina?

—Para nosotros, tener oficinas locales es muy importante. Ya tenemos oficinas en Brasil y en México y el próximo lugar será Argentina. Que pongamos una oficina en este país no significa que vamos a reemplazar el trabajo de los productores locales. Vamos a seguir confiando la producción a productores independientes por una razón fundamental: creemos que nadie conoce mejor lo que le gusta a los argentinos que los directores y guionistas argentinos.

—¿Cómo tomaron la decisión de llevar a la pantalla "El Eternauta"?

—Luchamos mucho para encontrar la forma para poder hacerla porque sabemos que es muy importante para los argentinos y que puede viajar por todo el mundo. Las historietas se prestan, por sus génesis, al relato seriado, más que a una película. Es una historia que necesita más tiempo y no se puede condensar en dos horas. Y tendrá la producción de las series que hacemos apuntado a un público mundial. Con Netflix demostramos que es falso el paradigma de que la ficción local es sólo para el público local y que la única ficción global es la americana.

—¿Cómo se determina el tiempo de permanencia de una serie en la plataforma?

—Las producciones originales de Netflix, como "Puerta 7", están eternamente en la plataforma, no tienen caducidad. Lo que sí tiene caducidad son las licencias que hacemos de productos de terceros. En cuanto a la extensión, lo primero que buscamos es que los personajes y la trama tengan futuro. Por ejemplo, "Orange is the New Black" sigue teniendo muchísimo éxito pero no se hacen nuevas temporadas porque si no el espectador siente que la "estiraron".

—¿Cómo miden el rating; por click o requiere un mínimo de minutos?

—Empezamos a dar datos a fines de 2019, de hecho publicamos las 10 películas y series más vistas en Argentina e hicimos lo mismo en cada país del mundo. Compartimos los datos que creemos que son interesantes para los suscriptores y la prensa. Sí les compartimos todos los datos a nuestros productores, hay una transparencia absoluta. El rating se mide a partir de que uno miró el contenido un mínimo de minutos.

—¿Cuántos abonados tiene la plataforma en Argentina?

—Damos los números a nivel regional, y en Latinoamérica tenemos más de 30 millones. Argentina es el tercer lugar y el décimo del mundo.

—¿Cuál es el fuerte de Netflix que atrae a tantas personas?

—Tiene que ver con muchas cosas. Primero, la diversidad de contenidos únicos y exclusivos y, segundo, la accesibilidad al contenido desde todas parte del mundo.

—¿Consideran hacer noticieros?

—No, no es parte de nuestros planes el contenido en directo ni de deportes, ni noticieros. Tenemos que ser los mejores en transmisión de ficciones y documentales.

—Diversas plataformas de streaming están lanzando estrategias para ganar mercado como el caso de Amazon. ¿Qué estrategia tienen para mantenerse en el liderazgo?

—Nuestra clave son los acuerdos que hacemos con las empresas telefónicas para que el servicio llegue con la calidad perfecta.

—¿Quién es más competencia para Netflix: HBO o Disney Plus?

—Ambas plataformas son muy buenas, son empresas muy potentes. Disney está enfocado en el público infantil. La llegada de Disney nos obliga a que nuestro trabajo sea mejor. Aún antes de que Disney anunciara Disney Plus hemos apostado muchísimo al contenido infantil. Para nosotros es muy importante la programación familiar. Tenemos un equipo enorme de animación, con artistas nominados a los Oscar.

—Vienen produciendo películas que llegan a los cines, ¿van a seguir con esta política? Con "El Irlandés" no llegaron a muchas salas...

—Lo único que podemos hacer es poner la película a disposición de las distribuidoras y respetar su decisión, como ellas nos respetan a nosotros.