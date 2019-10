Abel Pintos salió al cruce de la versión de que se casa

Abel Pintos no suele abrir las puertas de su vida privada. Su noviazgo con Mora Calabrese se conoció años después de que comiencen la relación y sorprendió a sus fanáticos. Y un puñado de días más tarde trascendió que se iban a casar. Y el músico no hizo declaraciones al respecto. Pero hoy sí salió a aclarar la versión de que había boda en camino.

La información había sido brindada por el periodista Lucas Bertero en el programa El Diario de Mariana, por El Trece. Según dijo, la joven chaqueña habría ido a una modista para que le diseñe un vestido de novia. Sin embargo, al parecer, la boda entre la pareja aún no sucederá.

El cantante respondió una pregunta que le hizo un fanático, en una historia de Instagram, y allí dejó que en claro que no se casa. ¿Es verdad que te casas?, escribió el seguidor. Y el músico contestó con un breve “no”.

Abel Pintos y Mora Calabrese llevan varios años de relación, aunque prefirieron mantenerlo en secreto hasta hace algunas semanas. La joven es de la provincia del Chaco, tiene una hija y era fanática del cantante.

Sobre la filtración de las imágenes de él junto con la joven, Pintos contó que no entendía cómo habían llegado la foto de ambos a los medios: “Nuestra relación es algo muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso.

Y añadió: “Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco”.