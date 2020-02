Destacados artistas de la escena nacional se darán cita hoy en la vecina localidad de Funes, epicentro del festival Late, que llegó para quedarse y sumar a la grilla de propuestas de verano de Rosario y la región. Abel Pintos, Coti Sorokin, Cielo Razzo, Fabricio Rodríguez y Delfina Beltramone compartirán escenario desde las 18 en el Polideportivo Municipal de Funes (Buenos Aires 1502).

"Habrá mucha música, vayan temprano porque vamos a tocar por mucho tiempo, preparen el mate y prepárense para disfrutar de un hermoso encuentro", dijo Abel Pintos, quien tocará más de una hora y media, repasará su carrera y presentará nuevas canciones. "Haré clásicos pero también lo más reciente: «Cien años» (tema de la novela "Argentina, tierra de amor y venganza") que tuvo tanto éxito; «Quiero cantar», un adelanto de mi próximo álbum; «Y la hice llorar», una canción que se acaba de editar, que canto como invitado del grupo mexicano Los Angeles Azules y que explotó este mes en Argentina y Latinoamérica, es una locura lo que pasó con esta canción", explicó el músico nacido en Bahía Blanca.

"Ojalá podamos generar un encuentro o cruzarnos arriba del escenario, con Fabricio Rodríguez estamos trabajando juntos en la producción de su próximo disco, Cielo Razzo es una banda amiga, hemos cantado juntos y soy fanático de ellos, con Coti también, es una noche donde somos todos buenos colegas y buenos amigos", detalló Abel sobre sus compañeros de grilla de Late Funes.

"Son muy intensos estos meses de verano en cantidad de conciertos, hay muchos festivales, tanto municipales, provinciales y nacionales, tengo la suerte de ser un artista que lo consideran de todas las regiones del país. El año pasado hicimos entre enero y marzo cuarenta shows y este año hicimos sólo veinte, porque estoy de cara a la presentación del nuevo disco y tengo hasta el 2021 una gira programada a partir de agosto, entonces decidimos hacer un verano más tranquilo. Vivo con mucha alegría la temporada de festivales, que son muy distintos a los propios shows, es mucha gente festejando el momento de su ciudad o su pueblo y eso tiene un espíritu especial", contó Abel, quien estará en Rosario a mitad de año promocionando su nuevo álbum, con fecha de salida en mayo.

"El año pasado, para dedicarme al disco nuevo, detuve la gira e hice un viaje larguísimo por distintas ciudades de distintos países, entre los músicos que visité fue un héroe de la música peruana, Gian Marco. Para ambos las sesiones compositivas son como una terapia, compartís cosas íntimas con el otro para encontrar temas para las canciones, pero estás mucho tiempo sin subirte a un escenario. Cuando estoy sin hacer conciertos me pongo raro y en «Quiero cantar» hablo de eso, me pongo neurótico y pierdo el eje cuando no estoy haciendo lo que amo, que es cantar en vivo, y de eso habla mi última canción", detalló Abel sobre parte del nuevo repertorio que compartirá esta noche.

Por su parte, Coti Sorokin estará acompañado por la banda Los Brillantes, con quienes estuvo de gira por el país haciendo temporada estival y brindó un concierto en Baradero Rock. El multifacético artista rosarino viene de un recargado 2019, donde brindó más de 80 conciertos en ocho países y cantará hoy sus grandes éxitos como "Antes que ver el sol", "Nada fue un error" y "Otra vez".

Esta noche se dará un cruce particular, ya que Javi Robledo, baterista de Cielo Razzo, es parte también de Los Brillantes. "Algo armaremos todos juntos, con Abel o con Cielo, me gustan este tipo de cruces que se dan en los festivales, y si tenemos tiempo en la prueba de sonido de armar algo, nos verán a todos tocando sobre el escenario", contó Coti.

"Estoy muy pocas horas en casa, viajando un montón y tocando mucho, disfruto estar en directo con el público, es parte de mi expresión y lo hago en todos los formatos y en diferentes escenarios. Los festivales son una montaña rusa por el hecho de viajar de un lado a otro, esperar el turno para tocar, descargar toda la adrenalina junta en poco tiempo y seguir de gira. La palabra festival es fiesta, festejo y compartir, el público va muy abierto y con buena predisposición festivalera", agregó el músico que está preparando nuevas canciones para fin de marzo y un concierto en el Luna Park en junio.

Además, el próximo 7 de marzo estará realizando una mini gira de un día llamada "Canciones útiles", que será itinerante y partirá de Buenos Aires a Gualeguaychú, Colón y Concordia, a beneficio del merendero Color Esperanza, que coordina con familiares y amigos de esa ciudad. En el trayecto, juntarán útiles escolares para chicos de la zona ante el comienzo de clases.

"Uno no es ajeno a la realidad, tiene la oportunidad de visitar distintas ciudades del país y ver la realidad de cerca. La gente sufre esta enorme crisis, hay muchísimos chicos sin oportunidades de educación ni de alimentarse bien. Esta problemática es ahora y es urgente, y uno ayuda desde donde puede", dijo Coti, quien se crió en Concordia.

Por su parte, Abel Pintos también se tomó un momento para reflexionar sobre la realidad del país. "No estaría muy en lo cierto si te digo que veo a la Argentina en un gran momento, nos falta mucho y tenemos que trabajar para poder llegar algún día a ser un país más homogéneo. Tengo fe, somos un país muy trabajador y la solidaridad es necesaria siempre, ser solidario con el otro es una condición humana, no sólo frente a situaciones sociales difíciles y ayudar a los que más lo necesitan, sino que la solidaridad es un gesto humano que debiera ser general, sin importar en qué momento del país estemos, tenemos que ser siempre solidarios con el otro".

Un seleccionado de lujo para celebrar la música

Los artistas que se suman esta noche al festival con el cordobés Fabricio Rodríguez y los rosarinos Delfina Beltramone y la banda Cielo Razzo. Rodríguez es cantautor y armonicista y está presentando su séptimo disco, "Si mañana no fuera tiempo". Con base en el folclore, se mueve también entre otros géneros como el rock, country, blues, tango y la música celta. Colaboró con León Gieco, Alejandro Lerner y Abel Pintos. Cielo Razzo desembarca con todos sus hits. Desde 1993, el grupo fue creciendo en la escena nacional e internacional, afirmando su gran talento y originalidad rockera. En 2018 celebraron 25 años con un show en Luna Park. Completa la grilla Delfina Beltramone. Bajo la dirección de Nora González Pozzi se formó en el Estudio de Comedias Musicales del teatro El Círculo, donde hizo danza jazz, canto, tap y teatro. Con tan solo 21 años pasó por escenarios relevantes como el Teatro El Círculo, el teatro Maipo en Buenos Aires, y estudió en Nueva York y Los Angeles. "La marea" es su más reciente corte de difusión.