Abel Pintos habló sobre su romance con Mora Calabrese

Hace diez días, aparecieron fotos de Abel Pintos en la tapa de la revista Pronto junto a una chica identificada como Mora Calabrese que sería su pareja desde hace varios años. Ahora, en una extensa entrevista donde habló de sus próximos shows sinfónicos que estrenará en noviembre, también respondió sobre las imágenes con la joven y cómo lleva la exposición pública.

Si bien es muy popular, poco se sabe de la vida privada de Abel Pintos, por eso las fotos que la revista Pronto puso en tapa de una de las últimas ediciones con Mora Calabrese generaron tanto revuelo.

Al parecer, con la chica de 31 años se conocen desde hace seis años, la primera vez que se vieron fue en la previa de un show en Chaco. Luego de idas y vueltas la relación se estaría afianzando.

abel.jpg

En diálogo con Clarín, el artista de Bahía Blanca hizo frente a las consultas referidas al amor y hasta habló de las especulaciones sobre su sexualidad.

Sobre las fotos con Mora, explicó: "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso. Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque, aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, yo siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios".

Ante las especulaciones sobre la posibilidad de que sea gay, y los dichos de algunos que aseguraron que las fotos serían una estrategia publicitaria para promocionar sus shows de fin de año, respondió: “No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas. Conozco bien las dos opciones que has dicho. Se han dicho, y a mí no me molestan porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar".

abel.pintos.jpg

Acerca de como lleva la exposición pública y si suele salir disfrazado a la calle para que no lo reconozcan, dijo: "No. Aún cuando aparezco en una tapa de revista como sucedió ahora, aún así, yo sé qué cosas de mi intimidad quiero cuidar, y realmente no va a haber acceso a eso. Porque es una elección de sumo cuidado. Entonces, no me escondo. Yo salgo a hacer mi vida normalmente. Voy al supermercado y a pagar mis impuestos… Salgo a correr y lo que sea. La intimidad tiene que ver con un montón de personas y de situaciones que no eligen la popularidad. Yo soy el que la elije, entonces protejo eso, y luego no tengo problemas en salir y sacarme 750 fotos por hora. Al contrario. De hecho, trabajo para que eso suceda. Tengo ya entendido que si voy al supermercado hoy, en lugar de los 40 minutos que me llevaba hace diez años atrás, me va a llevar una hora y media; pero no dejo de ir, porque es mi vida. Es lo que tengo que hacer".

"En otro momento, salir en la tapa de una revista me molestaba muchísimo, y hoy no me provoca incomodidad. Es algo natural. No tiene nada que ver con querer hacerme el misterioso o con tratar de generar mística. Yo soy así, para con mi familia, para con mis amigos, para mi circulo más intimo... Me gusta vivir tranquilo y me gusta tener en claro qué cosas quiero cuidar y cómo me voy a relacionar con todo lo que pasa", agregó.