A los 93 años falleció James Lipton, el presentador de "Inside the Actors Studio"

El famoso presentador del programa “Inside the Actors Studio”, James Lipton, falleció hoy a los 93 años a raíz de un cáncer de vejiga que lo abatió en su hogar de Nueva York, declaró su esposa Kedalai al diario New York Times y a The Hollywood Reporter.

Lipton entrevistó a cientos de estrellas de Hollywood a lo largo de casi 25 años en su popular programa, que en Argentina fue transmitido por Film and Arts. Nacido en 1926 en Detroit, Michigan, fue un actor y docente que se convirtió en un inusual anfitrión de TV y en una celebridad cuando comenzó su programa en 1994, que también servía como una clase para sus estudiantes en el Actors Studio, donde era decano.

Su primer invitado fue Paul Newman, al que siguieron Meryl Streep, Robert De Niro, Glenn Close, Steven Spielberg y Barbra Streisand, entre muchas otras figuras.

Lipton dijo que su invitado favorito había sido Bradley Cooper porque fue alumno suyo.

Si bien apareció en numerosas series televisivas desde 1951, se lo recuerda por su actuación en el filme “Hechizada” (2005), de Nora Ephron, y por haber puesto su voz para numerosas películas animadas, entre ellas “Bolt: Un perro fuera de serie” (2008).