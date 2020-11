A los 85 años murió David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars

Sin dudas que su trabajo como Darth Vader en Star Wars fue el que le dio celebridad a nivel internacional. Un papel que ganó gracias a su imponente físico, ya que medía 1,98 metros. Pero su marcado acento no resultó del agrado de George Lucas, quien decidió doblar al personaje y utilizar la voz profunda de James Earl Jones.

Tras su rol en Star Wars permaneció apartado del cine, pero previamente realizó otros papeles en películas como La Naranja Mecánica e interpretó hasta en tres ocasiones a Frankenstein.

David Prowse becomes Darth Vader on the set of Star Wars