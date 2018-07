La diversión y la amistad pierden un poco de protagonismo ante la crisis y el baldazo de realidad que implica crecer, como si un velo oscuro hubiera caído sobre la banda mendocina Perras on the Beach. De todas maneras, eso no les impidió perder la espontaneidad ni mucho menos las ganas de decir lo que se les canta en su reciente segundo disco llamado "Flow de Cuyo". Y es justamente lo que canta Simón Saieg (ya en esta etapa menos Poxyran), sobre tener veinte años hoy y vivir para cantarlo. "El flow es eso que te trasmite buena energía, estamos ranchando aunque todo esté mal afuera, porque adentro de la nave están todas esas cosas que nos gustan: frasco de faso, una birra, un skate y un pianito en el costado, si todo está mal no le des cabida, estás adentro de la nave", explicó Simón sobre el concepto de "Flow de Cuyo" y el arte de tapa del disco. Durante 2017 y 2018 Perras On The Beach tocó en los escenarios más importantes del país, recorriendo Buenos Aires, Córdoba, La Plata, San Juan y países como Chile y Uruguay. Participaron de los festivales BUE, Cosquín Rock, Baradero Rock y La Nueva Generación. Esta noche la parada es a partir de las 21, en La Sala de las Artes (Suipacha 98 bis), donde compartirán escenario con Las Sombras, un cuarteto de blues de La Pampa.

Surgida en 2015, la banda conformada por Simon Saeig en voz y guitarra, Bruno Beguerie en bajo y la incorporación de Ignacio Laspada en guitarra, Rodrigo Martínez en sintetizador y Fabricio Foresto en batería se caracteriza por su sonido lo-fi, con un rock iluminado por la psicodelia, el hip hop y los efectos de lo digital. Renovaron el rock con "Chupalapija", su primer álbum de 2016, con el que emergieron a nivel nacional. "Literalmente La Flor de Cuyo es el barrio donde vivía Fabri, el baterista de la banda, y donde dimos forma al disco nuevo. La banda tuvo dos etapas: la primera con la formación de mi hermano Juan y el hermano de Bruno, Lucca, además de Cocó Orozco, los tres miembros de Usted Señálemelo. En esta segunda etapa, aparecen Fabri y Nacho y ahí empieza todo de nuevo, empezamos a juntarnos en la casa de Fabri y no sé cómo carajo de Flor pasó a Flow, pero todo terminó en el concepto que refleja la tapa del disco, que es un mundo apocalíptico, un mundo en las últimas donde lo único que tiene vida es el flow de Cuyo. Es algo que flota ahí, con vegetación, es una nave como si fuera un auto o un refugio", explicó Simón.

Hay una continuidad entre "Chupalapija" y "Flow de Cuyo", donde Perras comparte canciones de la época del primer disco como "Mis amigos 2" y "Municipálida", temas que ya venían tocando en vivo antes de la salida del nuevo álbum. "Nos estábamos aburriendo de nosotros y por eso nos renovamos un poco. Crecimos escuchando hip hop, los cinco somos re abiertos musicalmente y de hecho escuchamos cualquier cosa, pero en mi caso el hip hop ocupa gran parte de mi crecimiento, de la adolescencia y de cuando estás en la calle. El primer disco tiene lo hiphopero en la actitud, pero en Flow se materializa en la música misma. Está Wos que es un freestyler amigo nuestro y Bruno rapea en el tema Sanguchi. Nos encontramos con eso y pintó mezclar todo: la psicodelia, el hip hop, el rocanrol, el jazz y ahí estamos".

Con respecto al show de esta noche, Simón explicó que se dan más libertad que en el disco y que las canciones sonarán distintas. "En vivo tenemos varios momentos de cuelgue musical, momentos psicodélicos. Las canciones tienen una estructura pero re que la música es protagonista, hay muchos momentos en que ninguno canta y eso está zarpado. El show es bastante flashero, como un cuento las canciones te van llevando por un camino, como si estuvieras en el cine". Según Saieg con este segundo disco la banda está más cerca de lo que son y quieren hacer, además de sumar amigos y hermanos en la producción del disco, vínculos que favorecieron en la elaboración de lo nuevo. "Respecto de la música, además de una parte muy lisérgica, también le dimos lugar a otros géneros y eso en el vivo se nota más. «Flow de Cuyo» es como un zig zag de música y hay hasta una balada". Con mucha expectativa en la que es su tercera presentación en la ciudad, el joven mendocino recordó buenos momentos y asegura que Rosario fue importante para el crecimiento del grupo.

Pibito rosarino. "Conozco bandas rosarinas, además de encariñarnos y vernos reflejados en un pibito que tiene 16 años y que abrió una fecha de Perras, Gladyson Panther. Todavía va a la escuela y flasheamos con él porque nos vimos a nosotros mismos cuando éramos guachines. La primera vez que tocamos en Rosario fue en Pugliese, estábamos tocando y se subieron un montón de pibitos al escenario y eso me pareció algo relindo, igual los bajé para que después no pase nada malo...pero tengo ese recuerdo hermoso. Siempre nos quedamos con la gente ranchando y conociendo personas. Esa gira por Santa Fe y Rosario fue re importante, nos marcó porque nos dimos cuenta que estábamos sonando mejor, nos llevamos un montón de cosas buenas y también un montón de pajas pero todo bien. Por más que suene cursi, la música une".

Próximamente Perras On The Beach seguirá de gira por el país y los espera un festival internacional en Chile, reconocimiento que los sigue sorprendiendo ya que sus integrantes van de los 18 a los 24 años. "Tenemos la suerte de que somos amigos y todo lo que pasó, pasó después. Está buenísimo llevar nuestra música y ver lo que genera, no conocíamos mucho del país y tenemos veinte años. Por ahí nos damos cuenta de que como músicos o artistas llevamos mensajes que no te los da la gente que te los debería dar, pero con la música podemos apagar toda esa mierda. Estoy seguro de que las cosas que están mal después van a estar bien".