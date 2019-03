"A las mujeres nos quieren impedir el goce sexual no reproductivo"

Verónica Lozano vuelve con "Cortá por Lozano", por tercer año consecutivo en la pantalla de Telefe Rosario. Un magazine que encontró su perfil a tono con la conductora: la cuestión de género, feminismo en sus distintas variantes, aunque también con un poco de policiales, la "inseguridad" que apasiona a la televisión argentina. La conductora cierra así una sucesión de cuatro propuestas en vivo del canal en el canal de la "familia", que arranca a las 9 de la mañana con "Morfi, todos a la mesa", ahora con la conducción de Zaira Nara y Chino Launis. Luego, 11.30, "El Precio justo", con Lizi Tagliani.

A las 13 "El noticiero de la gente", ahora con Germán Paolosky, Jonatan Viale, Milva Castellini y Mauro Szeta. Y finalmente a las 14.30 llega la estrella principal de la saga diurna de Telefe, "Cortá por Lozano".

La idea del Telefé "familia", "es generar contenidos en vivo siempre enfocados en descubrir la necesidad del televidente", explicó Lozano, en una entrevista exclusiva con Escenario, durante la presentación de la propuesta, en un local de Palermo, en Buenos Aires.

"El vivo, lo que a mi me gusta. Cuando me proponen grabar, siempre planteo hacer el falso vivo, todo de una vez, sin tomas distintas, sin repeticiones", amplió Vero, como todos la llaman en el medio.

"Un tercer año, en esta Argentina y en nuestra televisión es todo un logro. Le ponemos mucho esfuerzo, son dos horas y media; cuando conseguiste un programa que te pareció cerradito al otro día tenés que salir a la cancha otra vez y empezar de cero", agregó la presentadora de radio y tevé y psicóloga.

Lozano acepta que en programa de la tarde en la tevé abierta "todo está inventado y tenés que buscarle la vuelta para hacerlo más atractivo todo el tiempo".

La también actriz de 48 años explicó la dinámica de su programa, "salimos con un plan que es nuestro invitado, sabiendo qué nos proponemos obtener de esa entrevista. Pero luego la agenda la marcan los femicidios, los testimonios y también cuestiones de inseguridad. Lo puntualmente político no lo abordamos", advierte, a propósito de un año atravesado por las elecciones nacionales.

Respecto de su estilo, la ex conductora de "Am, antes del mediodía", también por Telefe, explicó por qué toma distancia de los manuales de periodismo, "el clima del programa, mis entrevistas, son amigables. Quiero que los invitados se sientan cómodos y con ganas de volver. Cuando sé que hay algo por preguntar que no puedo eludir, y que podría ser incómodo, prefiero hablarlo con el entrevistado de antemano, acordar previamente el tema".

Como en años anteriores, la agenda feminista la seguirá convocando. Acepta que la discusión sobre la ley de despenalización (fallida) del aborto, en el último año, se profundizó. "Dolores Fonzi armó un chat, y la cosa comenzó a crecer". En ciclos anteriores, cuando surgió lo de "ni una menos" Lozano no estaba tan involucrada. Pero con la visibilidad que le dió un programa en un canal de aire decidió aprovechar la oportunidad y decir "yo voy por esto. Planto bandera". "Siempre estuve a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que pasa es que era pianta votos hablar de eso, no te dejaban. Te imaginás, el canal de la familia... eso cambió y por eso ahora hablamos", reveló.

"Cuando surge lo de ni una menos, me acuerdo que circuló un cuestionario, una serie de preguntas sobre situaciones puntuales de violencia de género, del tipo si te mostraron el pene en la calle alguna vez, si te tocaron la cola en un transporte público, o, en nuestro caso, si tuviste un novio que te dijo "la televisión o yo", o "con esa pollera pareces una puta", y de pronto descubro que algunas de esas respuestas yo las tildaba como positivas. Entonces, caés en la cuenta que sufriste violencia de género", concedió.

Algo está cambiando. Respecto de la posición anti abortista, que ha recrudecido luego de la victoria que obtuvo el sector "celeste" en el Senado, en 2018, Lozano acepta lo obvio, "que cada uno puede pensar como prefiera, sin embargo, me parece curioso que las que estamos a favor de la despenalización no imponemos nuestra voluntad de interrumpir el embarazo a la mujer que no desea hacerlo. En igual sentido me pregunto por qué yo me tengo que someter a la decisión de alguien que no está en mi cuerpo, que no siente como yo, ni piensa como yo, y quiere imponerme la maternidad por creencias religiosas o que Dios te va a castigar, o lo que fuere". "El punto está en el goce, según cierto mandato social, el goce sexual de las mujeres debe vincularse a la procreación y no meramente al goce", desafía la psicóloga y conductora.

A propósito de su tema principal, el género, Lozano rememoró el episodio del conductor Nicolás Repetto -colega de Lozano en Telefe- que ante una situación de abuso interpeló a una mujer con la pregunta: "¿Qué tenías puesto?", situación que le costó la salida del aire. Lozano concedió que se trató de un "error" del experimentado conductor. Sin embargo, la conductora cree que no hay que salir a "matar" a los hombres tan livianamente, porque todos "estamos en una etapa de deconstrucción".

Finalmente, y en relación a la caída de impacto de la televisión abierta -Telefé es el canal líder, con siete puntos promedio de rating, seguido por El Trece con cinco puntos y luego, tercero C5N, con 4 puntos-, Lozano advierte, "la tele ya no es lo que fue, es claro. Tenemos una cantidad de plataformas que generan contenidos. Mi hija no mira televisión. Eligen contenidos en la tablet, en Youtube. Creo que con la prensa gráfica pasa también algo de eso, estar pendiente sobre que nota cliquea más, cuántos comentarios y demás".

Para luego rematar, "tal vez te pasaste una tarde hablando conmigo, luego escribís, y de pronto no le interesa a nadie (risas). Te recomiendo un título gancho", completó.

